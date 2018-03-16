В Голландии продают внедорожный вариант купе Bentley Continentl GT

Нидерландский автодилер Classic Yountimer Consultancy, предлагающий эксклюзивные машины, создал новую версию Bentley Continentl GT, которая была преобразована для езды по бездорожью. Новинку в духе Porsche 911 Safari уже выставили на продажу, однако её ценник пока не называется.

Внедорожная модификация была выполнена на базе купе образца 2004 года с пробегом около 85200 километров. Изначально этим Bentley Continentl GT владел французский дилер компании. Автомобиль оснастили иной подвеской с увеличенным клиренсом, расширителями колёсных арок из пластика, рейлингами и запасным колесом, закреплённым на крыше. Изменения не затронули салон, для отделки которого использовались натуральное дерево и кожа коньячного оттенка.

Под капотом Bentley Continentl GT устанавливается 6,0-литровый битурбированный мотор W12, мощность которого достигает 560 лошадиных сил при крутящем моменте 650 Нм. К сожалению, динамические характеристики доработанного купе не раскрываются. Стандартный автомобиль тратит на разгон до 100 км/ч с места 4,8 секунды, а максимальная скорость равна 318 км/ч.

Яна Васильева