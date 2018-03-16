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| | Следующий Nissan Z может быть разработан с Mercedes-Benz

Следующий Nissan Z может быть разработан с Mercedes-Benz

Сегодня, 10:12
Не секрет, что компания Toyota разрабатывала новый спорткар Toyota Supra в сотрудничестве с инженерами из BMW, что стало полезным для обоих компаний. Сообщается, что компания Nissan планирует поступить схожим образом и разработать новый суперкар линейки Z в сотрудничестве с Mercedes-Benz.

Следующий Nissan Z может быть разработан с Mercedes-Benz

 

Согласно данным японского журнала Response, компания Nissan расширила партнерство с Mercedes-Benz для совместно разработки нового поколения спорткара Nissan Z. Согласно данным инсайдеров, новинка будет предложена в двух вариантах исполнения. Первая версия получит под капот 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, разработанный Mercedes-Benz.

Во втором случае новый Nissan Z получит 3,0-литровый турбированный двигатель V6, который знаком по купе Infiniti Q60. Данная установка способна развивать мощность в 300 лошадиных сил при 400 Нм крутящего момента.

Стоит отметить, что Nissan и Mercedes-Benz уже имеют некоторый опыт в совместной работе. Так, новый пикап Mercedes-Benz X-Class выполнен на основе Nissan Navara, а кроссовер Infiniti QX30 разделяет производственную платформу с Mercedes-Benz GLA. Ожидается, что новый Nissan Z дебютирует уже в следующем десятилетии.
Васисуалий Мурчалов
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