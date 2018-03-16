Роскошный родстер BMW Z4 начнут продавать в России уже в 2019 года

Немецкая компания BMW начнёт продавать новый спорткар Z4 на российском авторынке с начала будущего года. Отметим, пока модель дебютировала только в роли прототипа Concept Z4 прошлым летом на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич.

Ранее предполагалось, что серийный автомобиль продемонстрируют на автосалоне в Женеве, однако презентация новинки до сих пор не была проведена. Согласно последним данным, товарный BMW Z4 представят летом на специальном мероприятии, а осенью родстер привезут на автовыставку в Париже.

Автомобиль разделил платформу с возрождённым японским спорткаром Toyota Supra. Ожидается, что новый BMW Z4 предложат с 4- и 6-цилиндровыми турбомоторами, а в роли «топового» двигателя выступит 3,0-литровый бензиновый агрегат с отдачей в 360 лошадиных сил. При этом заднеприводный родстер получит мягкую складную крышу.

Производство предыдущего BMW Z4 прекратилось в 2016 году. За последний год выпуска модели её продажи в Европе составили 3 006 экземпляров, а в США- 1 187 авто. Два года назад россияне приобрели всего семь таких родстеров.

Эксперты предполагают, что новая генерация спорткара вряд ли завоюет высокую популярность в России, однако наличие такого автомобиля в модельном ряду марки повышает её престиж.

Яна Васильева