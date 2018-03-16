Названы сроки выхода на рынок «посвежевшего» Volkswagen Passat

Президент Volkswagen Герберт Диесс в рамках интервью с зарубежными журналистами заявил, что Passat в кузовах седан и универсал планируется обновить до конца текущего года. Помимо более современного дизайна модель получит дополненный список оснащения и новый мотор.

Отмечается, что рестайлинговый Volkswagen Passat выйдет на рынок США уже в начале лета 2018 года, а до Европы новинка доберётся несколько позже. На сегодняшний день также известно, что в основу седана ляжет платформа MQB. Отмечается, что рестайлинговый Volkswagen Passat выйдет на рынок США уже в начале лета 2018 года, а до Европы новинка доберётся несколько позже. На сегодняшний день также известно, что в основу седана ляжет платформа MQB.

Линейка моторов по-прежнему будет включать три бензиновых и три дизельных двигателя, отдача которых колеблется от 118 до 276 лошадиных сил. Скорее всего, компания откажется от базового агрегата TSI объёмом 1,4 литра в пользу более экологичного 1,5-литрового EA211 Evo, который может генерировать 131 или 150 «лошадок».

Напомним, Passat нынешнего поколения предлагается для покупки с 2014 года. Помимо бензиновых и дизельных модификаций модель получила также гибридную версию Passat GTE, оснащённую силовой установкой на базе 125-сильного двигателя 1.4 TSI. В тандеме с ним работают 115-сильный электромотор и комплект аккумуляторов.

За минувший год европейцы приобрели свыше 180 000 экземпляров Volkswagen Passat. В РФ цены на седан стартуют от 1 499 000 рублей, за универсал просят не менее 2 199 000 рублей.





Яна Васильева