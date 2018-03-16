Названы сроки выхода на рынок «посвежевшего» Volkswagen Passat

Отмечается, что рестайлинговый Volkswagen Passat выйдет на рынок США уже в начале лета 2018 года, а до Европы новинка доберётся несколько позже. На сегодняшний день также известно, что в основу седана ляжет платформа MQB.
Названы сроки выхода на рынок «посвежевшего» Volkswagen PassatСегодня, 09:22
Компания Volkswagen анонсировала выход следующей генерации Passat на рынок США. Новинку, которая обзаведётся передовыми функциями полуавтономного управления,
Автоконцерн Volkswagen снижает цены на российском рынке на все комплектации флагмана Passat. В компании объясняют такой шаг увеличением объёма реализации в
Немецкий автопроизводительный концерн Volkswagen распространил в сети фотографии нового поколения Volkswagen Passat.