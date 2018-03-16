Новый Ford Focus в кузове седан тестируется в «камуфляже-комиксе»

Стоит отметить, что новый Ford Focus в кузове хэтчбек уже неоднократно был замечен на тестах, о модель в кузове седан попала на фотографии впервые. Эксперты отметили, что хэтчбеки не всегда удачно переходят в формат седана, но новый Focus получил плавные черты кузова, а также стильную покатую крышу.
В феврале нынешнего года на страницах американских СМИ появилась первая информация о новом Ford Focus. По информации инсайдеров, новинка существенно вырастет в габаритах и станет длиннее, что приведет к увеличению пространства для ног пассажиров заднего ряда. Помимо этого, использования современного шасси и композитных материалов позволит снизить массу седана на 50 килограммов.
Информации о моторной линейке пока нет, но новый хэтчбек Ford Focus в «заряженном» исполнении RS получит могучий 400-сильный мотор, что позволит встать на одну ступень с Mercedes-AMG A45 и Audi RS3.