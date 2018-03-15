В РФ начнутся продажи автомобилей Hyundai Чемпионской серии

В апреле 2018 года в шоу-румы официальных автоцентров корейской машиностроительной компании Hyundai привезут модели Hyundai Solaris, Hyundai Elantra, Hyundai Creta и Hyundai Tucson в особом издании, посвященному Чемпионату мира по футболу-2018. Специальные версии авто получили символику FIFA и ряд эксклюзивных дополнений.

Дмитрий Павличко

Отмечается, что компания Hyundai является официальным партнером FIFA и потому подготовила особые исполнения вышеупомянутых машин. В пресс-центре корейского бренда сообщают, что тираж спецверсий достигнет 20 000 экземпляров.Седаны и кроссоверы «чемпионского» издания получили специальные эмблемы, особые коврики и футбольным мячом Adidas с символикой мундиаля. Купить специальные модификации авто можно с 1 апреля 2018 года.Следует сказать, что специальные Hyundai Solaris предложат только в двух версиях Elegance и Comfort с 1,6-литровым мотором. Hyundai Creta предлагается только в вариации Style. Hyundai Elantra и Hyundai Tucson не получили ограничений.