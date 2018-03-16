Начались продажи обновленного кроссовера Geely Boyue

Китайские машиностроители дали старт продажам обновленного кроссовера Geely Boyue. Флагманская модель доступна на внутреннем рынке в пяти вариантах сборки. Самый дешевый из них стоит 121 800 юаней (1 097 000 рублей). В топовом исполнении паркетник обойдется клиенту в 159 800 юаней (1 440 000 рублей).

Кроссовер Geely Boyue улучшен доработанной шумоизоляцией, продвинутой информационно-развлекательной установкой с увеличенным сенсорным дисплеем, переработанной головной оптикой, иными бамперами и задними осветителями. Салон автомобиля отделан более качественными материалами.

Размеры обновленного кроссовера Geely Boyue почти не менялись: 4519х1694х1831 мм. Расстояние между осями транспортного средства составляет 2670 мм.

Для обновленного кроссовера Geely Boyue предусмотрен 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель тягой 163 или 184 лошадиных силы. Кроме того, автомобиль может оснащаться атмосферной установкой объемом 2.0 литра тягой 141 л.с. Все моторы комплектуются шестиступенчатыми механической или роботизированной трансмиссиями. Машина продается в передне- и полноприводном исполнениях.

Кроссовер Geely Boyue оборудован ABS, EBD, системой удержания в полосе, «антибуксом», функцией запуска мотора с кнопки, электронным стояночным тормозом, цифровой панелью приборов, климатической установкой на две зоны, панорамной крышей, круговым обзором и так далее. В России «дореформенный» Geely Boyue продается минимум за 1 029 990 рублей.

Иван Головин