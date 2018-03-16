Mercedes-Benz построит шестой завод по производству аккумуляторов

Немецкий автогигант Mercedes-Benz вместе со своим тайским партнером Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP), планирует строительство новой фабрики по производству аккумуляторов. До 2020 года в завод, а также в модернизацию предприятия, расположенного недалеко от Бангкока, будет инвестировано более 100 миллионов долларов.

Запуск нового завода запланирован на 2019 год. Под него подготовлен участок площадью 4,8 гектара. Завод станет шестым предприятием по производству аккумуляторов в «арсенале» Mercedes-Benz. Эти объекты рассредоточены на трех материках, и они способны быстро реагировать на изменения, происходящие на глобальном рынке.

Предприятие компании Mercedes-Benz, работающее в Таиланде, имеет сорокалетнюю историю, и сейчас на нем выпускаются девять моделей автомобилей. За минувший год с конвейера площадки сошло 12 000 машин. Новые мощности завода дадут 1 300 новых рабочих мест. 100 специалистов будет сосредоточены на работе только с аккумуляторами.

17 лет кряду Mercedes-Benz является лидером на тайском рынке премиального легкового автотранспорта. Больше всего здесь ценятся модели с комбинированной силовой установкой. Немцы намерены в следующем году представить гибридный автомобиль, а к 2020 году планируют электрифицировать все свои автомобили.

Иван Головин