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| | Mercedes-Benz построит шестой завод по производству аккумуляторов

Mercedes-Benz построит шестой завод по производству аккумуляторов

Сегодня, 04:00
Немецкий автогигант Mercedes-Benz вместе со своим тайским партнером Thonburi Automotive Assembly Plant (TAAP), планирует строительство новой фабрики по производству аккумуляторов. До 2020 года в завод, а также в модернизацию предприятия, расположенного недалеко от Бангкока, будет инвестировано более 100 миллионов долларов.
 

Mercedes-Benz построит шестой завод по производству аккумуляторов

 

Запуск нового завода запланирован на 2019 год. Под него подготовлен участок площадью 4,8 гектара. Завод станет шестым предприятием по производству аккумуляторов в «арсенале» Mercedes-Benz. Эти объекты рассредоточены на трех материках, и они способны быстро реагировать на изменения, происходящие на глобальном рынке.
 
Предприятие компании Mercedes-Benz, работающее в Таиланде, имеет сорокалетнюю историю, и сейчас на нем выпускаются девять моделей автомобилей. За минувший год с конвейера площадки сошло 12 000 машин. Новые мощности завода дадут 1 300 новых рабочих мест. 100 специалистов будет сосредоточены на работе только с аккумуляторами.
 

Mercedes-Benz построит шестой завод по производству аккумуляторов

  

17 лет кряду Mercedes-Benz является лидером на тайском рынке премиального легкового автотранспорта. Больше всего здесь ценятся модели с комбинированной силовой установкой. Немцы намерены в следующем году представить гибридный автомобиль, а к 2020 году планируют электрифицировать все свои автомобили.

Иван Головин
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