Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

Китайские машиностроители представили в глобальной сети новые рендеры кроссовера Zotye T600 следующей генерации. Точная дата и место презентации автомобиля пока не озвучиваются.

Разработчики хранят в тайне все технические характеристики кроссовера Zotye T600 следующего поколения. Согласно слухам, автомобиль может дебютировать в нынешнем году на одном из престижных мотор-шоу.

Кроссовер Zotye T600 в актуальном поколении имеет в моторном отсеке 1,5-литровый агрегат тягой 149 лошадиных сил. Также автомобиль оснащается двухлитровым двигателем, производительность которого составляет 177 л.с. Оба агрегата комплектуются пятискоростной механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. В актуальном поколении кроссовер Zotye T600 очень похож на немецкий вседорожник Volkswagen Touareg, что очередной раз напоминает о любви китайцев к «клонированию» моделей авторитетных марок.

Судя по новым рендерам, кроссовер Zotye T600 следующей генерации получит современную и агрессивную внешность. При этом, автомобиль не похож на вседорожник Volkswagen Touareg.

Кроссовер Zotye T600 пользуется большой популярностью на китайском рынке. В минувшем году на этой модели свой выбор остановили 73 062 жителя страны. Машина продается в версиях Sport и Coupe.

Иван Головин