«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

Сегодня, 05:00
Китайские машиностроители представили в глобальной сети новые рендеры кроссовера Zotye T600 следующей генерации. Точная дата и место презентации автомобиля пока не озвучиваются.

 

Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

 

Разработчики хранят в тайне все технические характеристики кроссовера Zotye T600 следующего поколения. Согласно слухам, автомобиль может дебютировать в нынешнем году на одном из престижных мотор-шоу.
 
Кроссовер Zotye T600 в актуальном поколении имеет в моторном отсеке 1,5-литровый агрегат тягой 149 лошадиных сил. Также автомобиль оснащается двухлитровым двигателем, производительность которого составляет 177 л.с. Оба агрегата комплектуются пятискоростной механической коробкой передач или роботизированной трансмиссией. В актуальном поколении кроссовер Zotye T600 очень похож на немецкий вседорожник Volkswagen Touareg, что очередной раз напоминает о любви китайцев к «клонированию» моделей авторитетных марок.
 
Судя по новым рендерам, кроссовер Zotye T600 следующей генерации получит современную и агрессивную внешность. При этом, автомобиль не похож на вседорожник Volkswagen Touareg.

 

Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

 

Представлены новые рендеры кроссовера Zotye T600

 
Кроссовер Zotye T600 пользуется большой популярностью на китайском рынке. В минувшем году на этой модели свой выбор остановили 73 062 жителя страны. Машина продается в версиях Sport и Coupe.

Иван Головин
Новости по теме
На китайском рынке стартовали продажи кроссовера Zotye T600 Sport
На китайском рынке стартовали продажи кроссовера Zotye T600 Sport

На автомобильном рынке Китая стартовали продажи нового кроссовера Zotye T600 Sport. Автомобиль класса SUV приобрел новую оптику со светодиодными огнями,

Продажи кроссовера Zotye T600 Sport стартуют в России в марте
Продажи кроссовера Zotye T600 Sport стартуют в России в марте

Кроссовер Zotye T600 Sport появится в России в марте текущего года. Автомобиль разработан в Китае, а выпущен на заводе «Юнисон» в Беларуси. Продажи стартуют в

В России начались продажи китайского кроссовера Zotye T600
В России начались продажи китайского кроссовера Zotye T600

На автомобильном рынке России в продаже появился китайский кроссовер Zotye T600. Официально новинка продается в РФ с 1 марта. Производится вседорожник на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости