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| | Panasonic объявил о старте ионно-литивыех батарей для электромобилей

Panasonic объявил о старте ионно-литивыех батарей для электромобилей

Сегодня, 03:00
Японская компания Panasonic уже давно объявила о выходе на рынок аккумуляторных батарей. Недавно стартовало производство и реализация литий-ионных батарей, предназначенных для электромобилей.

Panasonic объявил о старте ионно-литивыех батарей для электромобилей

 

Согласно информации, появившейся в специализированных порталах, новые электрокары теперь могут получить батареи от Panasonic. Компания открыла предприятие в китайском городе Далянь, где начали серийно изготавливать призматические литий-ионные аккумуляторы. Такие батареи внедрят в современные электрические и гибридные модели, получивших системы зарядки от генераторов, рекуперации энергии и механизмы зарядки от бытовой электророзетки или мощного пункта подзарядки с функцией быстрой зарядки.

Отмечается, что призматическими аккумуляторами оснащаются многие современные электрифицированные машины мира. Tesla использует в своих авто универсальную технологию с цилиндрическими батареями. Помимо всего, Tesla и Panasonic совместно разрабатывают батареи на «Гигафабрике» в штате Невада.
Дмитрий Павличко
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