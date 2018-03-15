Audi завершает тестирования нового спорткара TT

Судя по свежи шпионским фото, которые опубликовало американское издание motor1, новый Audi TT 2019 модельного года от предыдущей модели будет отличаться лишь несколько пересмотренными бамперами, о чем свидетельствует расположение камуфлирующих элементов. На задней части кузова расположился несколько видоизмененный диффузор, а также увеличенные колесные арки.
Ожидается, что в салоне нового Audi TT 2019 также не стоит ожидать серьёзных новшеств. Модель получит современную полностью цифровую приборную панель Audi Virtual Cockpit, а также новейший мультимедийный центр.
Новый Audi TT 2019, как сообщают инсайдеры, лишится прежнего 1,8-литрового мотора, который является базовым для актуальной модели. Вместо него единственным мотором станет 2,0-литровая установка, которая способна генерировать 200 и 227 лошадиных сил в зависимости от варианта исполнения.