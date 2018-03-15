Эксперты: 44% автолюбителей готовы отказаться от личного автомобиля

Из-за возрастания цен на авто и их содержание большинство автолюбителей в 2017 году начали экономно расходовать средства на обслуживании и использования личной машины. Согласно исследованию, проведенному порталами «АВТОСТАТ» и Авто.Mail.ru 44% из 17 000 опрошенных заявили, что для экономии денег могут отказаться от применения своего транспортного средства.

Дмитрий Павличко

Интересен тот факт, что 22% респондентов согласны отказаться от своей машины, если посчитают, что его содержание дорого им обойдется. Еще 20% сообщает, что легко откажутся от машины, если смогут добираться до своего пункта назначения на ином транспорте. Сопоставив данные результаты, аналитики сделали вывод, что при продолжительном влиянии кризиса в отечественной экономике и в частности на авторынке, а общественный транспорт станет более дешевым, то 44% автомобилистов вероятно прекратит использование своего личного транспорта.Альтернативными вариантами личного транспорта выступают общественный транспорт (61%). Второе место досталось такси (20%). Далее разместился каршеринг (8%). Еще 5% голосов отдали службами, специализирующимися по поиску попутчиков.