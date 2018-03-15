«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Эксперты: 44% автолюбителей готовы отказаться от личного автомобиля

Эксперты: 44% автолюбителей готовы отказаться от личного автомобиля

Сегодня, 22:49
Из-за возрастания цен на авто и их содержание большинство автолюбителей в 2017 году начали экономно расходовать средства на обслуживании и использования личной машины. Согласно исследованию, проведенному порталами «АВТОСТАТ» и Авто.Mail.ru 44% из 17 000 опрошенных заявили, что для экономии денег могут отказаться от применения своего транспортного средства.

Эксперты: 44% автолюбителей готовы отказаться от личного автомобиля

 

Интересен тот факт, что 22% респондентов согласны отказаться от своей машины, если посчитают, что его содержание дорого им обойдется. Еще 20% сообщает, что легко откажутся от машины, если смогут добираться до своего пункта назначения на ином транспорте. Сопоставив данные результаты, аналитики сделали вывод, что при продолжительном влиянии кризиса в отечественной экономике и в частности на авторынке, а общественный транспорт станет более дешевым, то 44% автомобилистов вероятно прекратит использование своего личного транспорта.

Альтернативными вариантами личного транспорта выступают общественный транспорт (61%). Второе место досталось такси (20%). Далее разместился каршеринг (8%). Еще 5% голосов отдали службами, специализирующимися по поиску попутчиков.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы
Эксперты рассказали, на чем экономят российские автовладельцы

Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в январе текущего года провели онлайн-опрос, в котором участвовали более 17 000 российских автовладельцев. Более половины

Эксперты: 6 причин, по которым лучше отказаться от покупки подержанного авто
Эксперты: 6 причин, по которым лучше отказаться от покупки подержанного авто

При покупке подержанной машины автолюбителям следует установить все неприятные ситуации, в которые попадают автомобили и которые обычно скрывают продавцы.

Водителей в Москве попросили отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный
Водителей в Москве попросили отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный

Из-за ухудшения погоды в Москве автомобилистов попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать неприятностей на дорогах. Об этом оповещает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости