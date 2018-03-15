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| | Озвучена стоимость обновлённого KIA Sorento 2019

Озвучена стоимость обновлённого KIA Sorento 2019

Сегодня, 16:49
Компания KIA озвучила стоимость нового кроссовера KIA Sorento 2019 модельного года, который был представлен осенью 2017 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Базовая стоимость долгожданной новинки составляет 25 990 долларов, что эквивалентно 1 482 000 рублей.

Озвучена стоимость обновлённого KIA Sorento 2019

 

Согласно данным американских автомобильных изданий, новый KIA Sorento 2019 в базовом варианте исполнения L оснащается семиместным салоном, а также 7,0-дюймовой мультимедийной системой. Под капотом автомобиля скрывается 2,4-литровый двигатель GDI с четырьмя цилиндрами, который способен генерировать 185 лошадиных сил.

Более оснащённый вариант исполнения LX стоит 27 490 долларов (1 566 000 рублей) за версию с передним приводом и 29 920 (1 705 000 рублей) за вариант с полным приводом.

Кроме того, моторную линейку модели составляет и 3,3-литровый мотор V6 GDI, который имеет отдачу в 290 «лошадок» и работает новой 8-скоростной АКПП. Новый KIA Sorento 2019 с таким двигателем стоит 31 290 долларов (1 783 000 рублей), а за переднеприводную модель, а за версию с AWD придётся выложить 33 090 долларов (1 886 000 рублей).

Озвучена стоимость обновлённого KIA Sorento 2019

 

Что касается «топового» KIA Sorento SXL, то данная модель оснащается пакетом современных систем безопасности, светодиодной оптикой, беспроводной зарядкой для смартфонов, премиальной аудиосистемой Harman Kardon и многим другим. Стоимость – 44 690 долларов
Васисуалий Мурчалов
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