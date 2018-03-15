Audi разработает четырехдверный электрокар e-tron Gran Turismo

Немецкие машиностроители к 2020 году выпустят четырехдверный электрокар Audi e-tron Gran Turismo. Данная информация была озвучена в рамках ежегодной конференции бренда, посвященной его финансовым результатам за прошлый год.

Новый e-tron Gran Turismo станет первым электрокаром, разработанным в спортивном подразделении Audi Sport. По словам разработчиков, автомобиль получит высокопроизводительный силовой агрегат, который обеспечит транспортному средству хорошие динамические характеристики.

Подробности электрокара Audi e-tron Gran Turismo не озвучиваются. Официально пока представлен только единственный рендер с автомобилем.

Производство нового электрокара Audi e-tron Gran Turismo организуют в 240 километрах от Ингольштадта, на предприятии немецкой марки. Какие страны станут рынками для автомобиля, пока не сообщается. При этом ожидается, что первыми модель смогут приобрести жители США и Китая.

Электрокар Audi e-tron Gran Turismo войдет в большое семейство экологически безопасных машин немецкого бренда. Данная линейка к 2025 году будет состоять из 20 моделей. Руководство марки считает, что в скором будущем примерно 30% ее продаж займут электрокары и гибриды.

Иван Головин