В России выросли продажи иномарок

Прошлогодние продажи иномарок в России показали значительный «плюс». Всего жители страны приобрели за 2017 год 1,2 миллиона автомобилей зарубежных производителей. Это на 12,2% больше, чем в 2016 году. Данная информация озвучена компанией «Альфастрахование».

Эксперты отмечают, что отечественный автопром также отличился положительными продажами в минувшем году. За отчетный период жители страны приобрели 412 тысяч машин российских производителей, что на 11,2% больше, чем в 2016 году.

Самым большим ростом продаж среди иномарок в России в минувшем году отличилась Peugeot. Ее продажи по сравнению с результатами 2016 года выросли в РФ на 37%. Второе место занимает шведский бренд Volvo, улучшивший свои показатели на 26%. Замыкает тройку лидеров южнокорейская марка KIA с «плюсом» в 22%.

Четвертое место занимает немецкий автогигант Volkswagen с показателем в +20%. Замыкает пятерку американская марка Ford с «плюсом» в 18%. Также в списке иномарок с лучшими показателями оказались Renault, Skoda, Infiniti, Hyundai, BMW, Nissan, Cadillac, Chevrolet и Jaguar.

Больше всего продаж в России в минувшем году потеряла марка Audi (-18%). На 2% сократились продажи бренда Lexus, и такой же «минус» зафиксирован у Land Rover. Японский автогигант Toyota остался при прежних показателях.

Иван Головин