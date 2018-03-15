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| | В России выросли продажи иномарок

В России выросли продажи иномарок

Сегодня, 20:53
Прошлогодние продажи иномарок в России показали значительный «плюс». Всего жители страны приобрели за 2017 год 1,2 миллиона автомобилей зарубежных производителей. Это на 12,2% больше, чем в 2016 году. Данная информация озвучена компанией «Альфастрахование».

 

В России выросли продажи иномарок

 

Эксперты отмечают, что отечественный автопром также отличился положительными продажами в минувшем году. За отчетный период жители страны приобрели 412 тысяч машин российских производителей, что на 11,2% больше, чем в 2016 году.
 
Самым большим ростом продаж среди иномарок в России в минувшем году отличилась Peugeot. Ее продажи по сравнению с результатами 2016 года выросли в РФ на 37%. Второе место занимает шведский бренд Volvo, улучшивший свои показатели на 26%. Замыкает тройку лидеров южнокорейская марка KIA с «плюсом» в 22%.
 
Четвертое место занимает немецкий автогигант Volkswagen с показателем в +20%. Замыкает пятерку американская марка Ford с «плюсом» в 18%. Также в списке иномарок с лучшими показателями оказались Renault, Skoda, Infiniti, Hyundai, BMW, Nissan, Cadillac, Chevrolet и Jaguar.
 
Больше всего продаж в России в минувшем году потеряла марка Audi (-18%). На 2% сократились продажи бренда Lexus, и такой же «минус» зафиксирован у Land Rover. Японский автогигант Toyota остался при прежних показателях.

Иван Головин
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