BelkaCar стал новым лидером в Московском каршеринге

Согласно данным российских СМИ, компания BelkaCar 15 марта нынешнего года расширила свой автопарк до 1 925 единиц, закупив дополнительно 200 автомобилей. Отмечается, что таким образом сервис стал самым крупным на рынке Москвы, обойдя прежнего лидера – компанию «Делимобиль».

Васисуалий Мурчалов

СМИ сообщают, что компания BelkaCar впервые за несколько лет смогла сменить лидера на рынке каршеринговых услуг Москвы, обойдя компанию «Делимобиль». Отмечается, что на долю BelkaCar приходится более 31,5% от всех предоставленных услуг. В компании «Делимобиль» в свою очередь отметили, что они вернут себе лидерство до конца текущего года.Кроме того, 15 марта нынешнего года автопарк каршеринговой компании BelkaCar пополнился сразу 200 новыми автомобилями, среди которых 150 внедорожных хэтчбеков KIA Rio X-Line, а также 50 кроссоверов Mercedes-Benz.Леонид Сысоев, глава компании «Делимобиль», отметил, что его сервис до конца нынешнего года вернет себе 40% рынка, а также увеличит автопарк моделей в Москве до 1 950 автомобилей. Всего по России до 2019 года будут работать порядка 5 000 машин «Делимобиль».