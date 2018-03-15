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| | В KIA рассекретили интерьер нового Quoris 2019

В KIA рассекретили интерьер нового Quoris 2019

Сегодня, 19:35
Разработчики из корейской компании KIA рассекретили внешность нового седана KIA K900, который российским клиентам знаком по названию KIA Quoris, на тизером скетче. Модель дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке, а продажи автомобиля запланированы на вторую половину 2018 года.

В KIA рассекретили интерьер нового Quoris 2019

 

Новый KIA Quoris получит полностью цифровую приборную панель, а также большой мультимедийный комплекс с 12.3-дюймовым сенсорным дисплеем. В список оснащения войдет светодиодная система подсветки салона, которая способна управляться жестами и выдавать 64 различных цвета.

Помимо этого, салон нового KIA Quoris получил отделку из белой кожи, а подлокотник, центральная консоль и рулевое колесо украшены вставками из дерева. В KIA отметили, что над интерьером KIA Quoris трудились несколько дизайн-центров бренда во всем мире.

Внешность нового седана примечательная массивной решеткой радиатора и округлой оптикой, что делается в новом дизайнерском стиле «Нос тигра». Примечательно, что новый KIA Quoris должен стать конкурентом для Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class, став более премиальным и дорогим.
Васисуалий Мурчалов
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