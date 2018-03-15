В KIA рассекретили интерьер нового Quoris 2019

Разработчики из корейской компании KIA рассекретили внешность нового седана KIA K900, который российским клиентам знаком по названию KIA Quoris, на тизером скетче. Модель дебютирует на автосалоне в Нью-Йорке, а продажи автомобиля запланированы на вторую половину 2018 года.

Васисуалий Мурчалов

Новый KIA Quoris получит полностью цифровую приборную панель, а также большой мультимедийный комплекс с 12.3-дюймовым сенсорным дисплеем. В список оснащения войдет светодиодная система подсветки салона, которая способна управляться жестами и выдавать 64 различных цвета.Помимо этого, салон нового KIA Quoris получил отделку из белой кожи, а подлокотник, центральная консоль и рулевое колесо украшены вставками из дерева. В KIA отметили, что над интерьером KIA Quoris трудились несколько дизайн-центров бренда во всем мире.Внешность нового седана примечательная массивной решеткой радиатора и округлой оптикой, что делается в новом дизайнерском стиле «Нос тигра». Примечательно, что новый KIA Quoris должен стать конкурентом для Audi A8 и Mercedes-Benz S-Class, став более премиальным и дорогим.