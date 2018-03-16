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| | Европейский авторынок в феврале отличился лучшим результатом с 2008 года

Европейский авторынок в феврале отличился лучшим результатом с 2008 года

Сегодня, 09:00
Европейский авторынок по итогам февраля текущего года получил лучший результат с 2008 года. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на АСЕА.

 

Европейский авторынок в феврале отличился лучшим результатом с 2008 года

 

В феврале жители Европы приобрели 1 159 039 автомобилей. Спрос на транспорт в регионе вырос на 4%. О том, что данный показатель является рекордным для авторынка ЕС, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
 
За первые два месяца нынешнего года европейские дилеры реализовали в регионе 2 445 109 автомобилей. Данный показатель превышает прошлогодний результат за тот же период на 5,5%.
 
Самым высоким показателем продаж в Европе по итогам февраля отличился немецкий автогигант Volkswagen. За отчетный месяц производитель реализовал в регионе 125 958 машин, что на 8,1% больше в годовом сравнении.
 
На втором месте числится французская марка Renault, реализовавшая в Европе 80 498 автомобилей. Спрос на машины бренда упал на 0,9%. Тройку лидеров замыкает марка Peugeot с результатом в 79 111 реализованных автомобилей с «плюсом» в 15,7%.
 
Четвертое место в Европе занимает Ford. Американцы продали в Европе 76 202 автомобиля, что на 8,6% больше в годовом сравнении. Замыкают пятерку Opel/Vauxhall с результатом в 65 610 проданных машин.

Иван Головин
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