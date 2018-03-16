Европейский авторынок в феврале отличился лучшим результатом с 2008 года

Европейский авторынок по итогам февраля текущего года получил лучший результат с 2008 года. Об этом проинформировало агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на АСЕА .

В феврале жители Европы приобрели 1 159 039 автомобилей. Спрос на транспорт в регионе вырос на 4%. О том, что данный показатель является рекордным для авторынка ЕС, сообщили в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).

За первые два месяца нынешнего года европейские дилеры реализовали в регионе 2 445 109 автомобилей. Данный показатель превышает прошлогодний результат за тот же период на 5,5%.

Самым высоким показателем продаж в Европе по итогам февраля отличился немецкий автогигант Volkswagen. За отчетный месяц производитель реализовал в регионе 125 958 машин, что на 8,1% больше в годовом сравнении.

На втором месте числится французская марка Renault, реализовавшая в Европе 80 498 автомобилей. Спрос на машины бренда упал на 0,9%. Тройку лидеров замыкает марка Peugeot с результатом в 79 111 реализованных автомобилей с «плюсом» в 15,7%.

Четвертое место в Европе занимает Ford. Американцы продали в Европе 76 202 автомобиля, что на 8,6% больше в годовом сравнении. Замыкают пятерку Opel/Vauxhall с результатом в 65 610 проданных машин.

Иван Головин