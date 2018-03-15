Составлен ТОП-10 российских регионов с наибольшим количеством автомобилей

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского автопарка и выяснили, в каких регионах числится наибольшее количество автомобилей. Эксперты отметили, что по состоянию на 1 января 2018 года в России числится 42 400 000 легковых и легких коммерческих автомобилей.

Васисуалий Мурчалов

Эксперты выяснили, что более 40% от всего российского автопарка приходится на десять российских регионов. Крупнейшим региональным автопарком остается Москва, где зарегистрировано 3 710 000 автомобилей. На втором месте расположилось Подмосковье, где зарегистрировано 2 620 000 легковых машин. Отмечается, что таким образом на долю Москвы и Подмосковья приходится 15% от всего автопарка России.Третье место в рейтинге регионов с самым крупным автопарком занимает Краснодарский край с показателем в 1 780 000 легковых машин, а четвертое место достается Санкт-Петербургу с 1 690 000 автомобилей.Замыкают ТОП-10 самых крупных региональных автопарков Ростовская область (1 280 000 машин), Свердловская область (1 270 000 машин), Татарстан (1 220 000 машин), Башкортостан (1 190 000 машин), а также Челябинская и Самарская области с показателем в 1 060 000 и 1 020 000 авто соответственно.