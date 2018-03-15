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| | В Подмосковном технопарке создали трёхколесный электрокар

В Подмосковном технопарке создали трёхколесный электрокар

Сегодня, 18:05
В технопарке «Калибр» собрали первый трёхколесный электрокар, автором которого сала компания «Электротранспортные технологии». Компактная новинка имеет запас хода в 100 километров и оснащается отечественными комплектующими.

В Подмосковном технопарке создали трёхколесный электрокар

 

Компания «Электротранспортные технологии», которая является резидентом технопарка «Калибр», презентовала первый трехколесный электрокар отечественного производства. Салон компактного автомобиля рассчитан на два посадочных места, а зарядить аккумулятор модели можно за два часа от стандартной бытовой розетки.

Что касается запаса хода, но новый электрокар способен преодолеть 100 километров на одном заряде. Разработчики отмечают, то такого запаса вполне хватит для использования в городе.

В Подмосковном технопарке создали трёхколесный электрокар

 

Разработчики отметили, что несколько позже дебютирует и грузовая версия электрокара, которая предназначена для курьерской доставки. Не исключено, что такой электрокар также подойдет и для работы в службе каршеринга. Примечательно, что модель состоит исключительно из отечественных комплектующих, а серийную сборку модели планируется наладить к маю нынешнего года. Разработчики уверены, что модель будет пользоваться просом у городских сервисов и служб.
Васисуалий Мурчалов
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