Газонокосилка от Honda станет еще быстрее

Японские разработчики из машиностроительной компании Honda вместе с командой Team Dynamics создаст вторую «заряженную» газонокосилку Mean Mower. Она получит производительный мотор, взятый у мотоцикла CBR1000R Fireblade.

Дмитрий Павличко

Мощность 1-литрового агрегата, получившего жидкостное охлаждение достигает 192 л.с. Скорость газонокосилки равна 215 км/ч.Первая газонокосилка Mean Mower, разработанная на платформе 20-сильной газонокосилки с названием HF2620 Lawn Tractor, получила мотор от скоростного байка Honda VTR 100F Firestorm. До первой «сотни» машина разгоняется за 4,0 секунды, а предельная скорость авто достигает примерно 209 км/ч.В 2014 году Mean Mpwer MK.1 попала в книгу рекордов Гиннеса как наиболее скоростная газонокосилка на земном шаре. На площадке IDIADA в испанском городе Таррагоне обозреватель Пирс Ворд разогнался до 187 км/ч.