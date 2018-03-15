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| | Газонокосилка от Honda станет еще быстрее

Газонокосилка от Honda станет еще быстрее

Сегодня, 15:46
Японские разработчики из машиностроительной компании Honda вместе с командой Team Dynamics создаст вторую «заряженную» газонокосилку Mean Mower. Она получит производительный мотор, взятый у мотоцикла CBR1000R Fireblade.

Газонокосилка от Honda станет еще быстрее

 

Мощность 1-литрового агрегата, получившего жидкостное охлаждение достигает 192 л.с. Скорость газонокосилки равна 215 км/ч.

Первая газонокосилка Mean Mower, разработанная на платформе 20-сильной газонокосилки с названием HF2620 Lawn Tractor, получила мотор от скоростного байка Honda VTR 100F Firestorm. До первой «сотни» машина разгоняется за 4,0 секунды, а предельная скорость авто достигает примерно 209 км/ч.

В 2014 году Mean Mpwer MK.1 попала в книгу рекордов Гиннеса как наиболее скоростная газонокосилка на земном шаре. На площадке IDIADA в испанском городе Таррагоне обозреватель Пирс Ворд разогнался до 187 км/ч.
Дмитрий Павличко
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