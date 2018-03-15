Ford отзывает 1,4 млн автомобилей из-за отваливающегося руля

Представители американской компании Ford сообщили. Что в ближайшее время стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 1 400 000 автомобилей Lincoln MKZ и Ford Fusion, который на российском рынке реализуется под именем Mondeo. Отмечается, что проблема связана с дефектом системы рулевого управления.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным американских СМИ, в Соединенных Штатах один из владельцев Ford Fusion заезжая на заправку почувствовал, что его автомобиль буквально потерял руль. В итоге автомобиль угодил в аварию, а водитель получил травмы. Позже выяснилось, что такой проблемой сталкивались и другие владельцы таких автомобилей.В Ford заявили, что в скором времени стартует отзыв, который затронет 1 400 000 седанов Fjord Fusion, а также соплатформенные Lincoln MKZ. Разработчики отметили, что все автомобили производились на американских и мексиканских заводах с 2014 по 2018 год.Седаны имеют недостаточное затяжение рулевой колонки, что может привести к отсоединению руле во время движения. Все модели будут отозваны и отремонтированы за счет компании Ford уже в ближайшее время.