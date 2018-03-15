Составлен рейтинг лучших тюнинг-проектов мотор-шоу в Женеве

Международный автосалон в Женеве традиционно становится местом премьеры не только заводских автомобилей, но и различных тюнинг-проектов. Нынешний год не стал исключением – гости швейцарского автосалона увидели экстремальный Bugatti Veyron, ещё более люксовый Rolls-Royce Phantom, а также 6,2 метровый внедорожный лимузин Range Rover.

На первом месте рейтинга расположился тюнинговый Ford Mustang от японского ателье Liberty Walk, который получил агрессивный аэродинамический обвес, а также специальную гоночную ливрею. Кроме того, японцы представили проект доработок для Nissan GT-R, который стоит порядка 15 000 долларов.Немецкие тюнеры из Klassen презентовали бронированный внедорожник Range Rover, который увеличился на 1 016 мм до 6 200 мм. Именитые тюнеры из Mansory привезли в Женеву причудливый Bugatti Veyron, а также суперкар Ferrari 812 Superfast, украшенный камнями Swarovski.

Васисуалий Мурчалов

Также нельзя не отметить ещё один проект Mansory – Rolls Royce Phantom. Британский седан получил двухцветный кузов, 24-дюймовые колесные диски, а также 610-сильный мотор. Немецкие специалисты из Brabus презентовали экстремальный Mercedes-Benz G500 4X4, который ориентирован на самое экстремальное бездорожье.