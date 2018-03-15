«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве
| | «АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

Сегодня, 14:23
Лифтбек LADA Granta теперь выпускается в Тольятти. «АвтоВАЗ» перенес сборку популярной модели в Автоград из Ижевска. Данная информация озвучена пресс-центром отечественной компании.

 

«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

 

В сообщении говорится, что переносом сборки лифтбека LADA Granta из Ижевска в Тольятти «АвтоВАЗ» значительно оптимизировал производственные процессы. Это стало возможным благодаря дозагрузке мощностей линии Kalina/Granta на предприятии в Автограде.
 
Модель LADA Vesta является одной из самых востребованных машин, продаваемых компанией «АвтоВАЗ». Теперь она стоит на конвейере в Ижевске.
 
Для выпуска модели LADA Granta в Тольятти, на площадку в Автограде было перенесено не менее полутысячи единиц сварочной аппаратуры и других систем. Пока проходил их перенос, тольяттинские специалисты обучались и получали подготовку, чтобы работать во вторую смену на производстве Kalina/Granta. Индустриальный парк компании «АвтоВАЗ» и другие ее подразделения направили дополнительных сотрудников на эту линию в связи с расширением производства.
 
На фоне переноса выпуска LADA Granta из Ижевска в Тольятти не произойдет сбой их продаж. Производитель заранее подготовил запас этих автомобилей для дилеров, чтобы их реализация не прерывалась.

Иван Головин
Новости по теме
Производство LADA Granta Liftback перенесут в Тольятти
Производство LADA Granta Liftback перенесут в Тольятти

Компания "АвтоВАЗ" сообщила о переносе производства LADA Granta Liftback из Ижевска в Тольятти. Информацией поделился Михаил Рябов, гендиректор ижевского

«АвтоВАЗ» перенесет производство лифтбека LADA Granta в Тольятти
«АвтоВАЗ» перенесет производство лифтбека LADA Granta в Тольятти

Компания «АвтоВАЗ» во время грядущих новогодних каникул приступит к переносу с Ижевского автозавода производства лифтбека LADA Granta в Тольятти. Выпуск данной

«АвтоВАЗ» возобновил конвейер по сборке Lada Granta и Lada Kalina
«АвтоВАЗ» возобновил конвейер по сборке Lada Granta и Lada Kalina

Как передают российские СМИ, во вторник, 28 октября, автомобильный концерн «АвтоВАЗ» объявил, что модели Lada Granta и Lada Kalina снова становятся на

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости