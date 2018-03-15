«АвтоВАЗ» перенес сборку лифтбеков LADA Granta из Ижевска в Тольятти

Лифтбек LADA Granta теперь выпускается в Тольятти. «АвтоВАЗ» перенес сборку популярной модели в Автоград из Ижевска. Данная информация озвучена пресс-центром отечественной компании.

В сообщении говорится, что переносом сборки лифтбека LADA Granta из Ижевска в Тольятти «АвтоВАЗ» значительно оптимизировал производственные процессы. Это стало возможным благодаря дозагрузке мощностей линии Kalina/Granta на предприятии в Автограде.

Модель LADA Vesta является одной из самых востребованных машин, продаваемых компанией «АвтоВАЗ». Теперь она стоит на конвейере в Ижевске.

Для выпуска модели LADA Granta в Тольятти, на площадку в Автограде было перенесено не менее полутысячи единиц сварочной аппаратуры и других систем. Пока проходил их перенос, тольяттинские специалисты обучались и получали подготовку, чтобы работать во вторую смену на производстве Kalina/Granta. Индустриальный парк компании «АвтоВАЗ» и другие ее подразделения направили дополнительных сотрудников на эту линию в связи с расширением производства.

На фоне переноса выпуска LADA Granta из Ижевска в Тольятти не произойдет сбой их продаж. Производитель заранее подготовил запас этих автомобилей для дилеров, чтобы их реализация не прерывалась.

Иван Головин