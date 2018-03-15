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| | Блогер добрался до «зарядки» на разряженном Tesla Model 3

Блогер добрался до «зарядки» на разряженном Tesla Model 3

Сегодня, 13:11
Американский видеоблогер MilesPerHr на своей странице на видеохостинге YouTube опубликовал свежий ролик, на котором демонстрируются некоторые аспекты работы Tesla Model 3. Выяснилось, что электрический седан способен проехать порядка трёх-пяти километров на полностью разряженном аккумуляторе.

Блогер добрался до «зарядки» на разряженном Tesla Model 3

 

Судя по свежему видео, владелец электрокара Tesla Model 3 израсходовал практически весь доступный заряд, а бортовой компьютер сообщил, что запаса хода хватит ещё на 16 километров. Когда дисплей информационной системы показал нулевой заряд хода, водитель ещё смог проехать пять километров до ближайшей зарядной станции Supercharger.

Блогер отметил, что полностью разряженный Tesla Model 3 способен поддерживать работу большей части оборудования, но заряда не хватило для работы системы экстренного торможения. Навигационная система модели также работала корректно.

Напомним, что новый полностью электрический седан Tesla Model 3 в базовом варианте исполнения оснащается аккумуляторами, которые обеспечивают запас хода в 340 километров. Самый доступный электрокар можно заказать по цене в 35 000 долларов (примерно 1 995 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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