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| | Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

Сегодня, 06:00
Представлен Shelby F-150 Super Snake с новыми эффектными дисками HRE. Данное транспортное средство является одним из мощнейших пикапов в мире.
 

Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

 

Пикап Ford F-150 уже в стандартном исполнении имеет высокопроизводительную силовую установку, однако мастера компании Shelby решили сделать автомобиль еще мощнее. В моторном отсеке транспортного средства располагается пятилитровый V8, который был доработан еще одним нагнетателем и другими решениями, что повысило тягу двигателя до 760 л.с. За счет модернизации новый Shelby F-150 Super Snake оказался мощнее стандартного Dodge Hellcat. Также пикап Shelby F-150 Super Snake имеет расширенные колесные арки, более грозную решетку радиатора.
 
Также машина оснащена улучшенной выхлопной системой. Внешность автомобиля дополнена особыми шильдиками, а в салоне имеются уникальные коврики. Подголовники пикапа получили другую вышивку.

 

Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

 

Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

 

Пикап Shelby F-150 Super Snake получил эффектные диски HRE

 

Размер стандартных колесных дисков пикапа Ford F-150 составляет 22 дюйма. Заказчик компании Shelby пожелал увидеть на своем автомобили 24-дюймовые хромированные «катки» HRE Brushed Titanium, за счет которых машина выглядит еще эффектнее. Стоимость тюнинга не озвучена.

Иван Головин
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