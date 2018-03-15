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| | Обновлен 6,5-метровый лимузин Mercedes-Maybach Pullman

Обновлен 6,5-метровый лимузин Mercedes-Maybach Pullman

Сегодня, 14:49
Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz презентовала обновленный вариант своего самого длинного автомобиля Mercedes-Maybach Pullman. Модель снабдили радиаторной решеткой, позаимствованной от Mercedes-Maybach S-Class и новыми цветовыми сочетаниями интерьера.

Обновлен 6,5-метровый лимузин Mercedes-Maybach Pullman

 

Решетка радиатора призвана напомнить о классическом костюме в тонкую полоску. Впервые машиностроители применили аналогичную на концепте Vision Mercedes-Maybach 6. Помимо всего, топовый Mercedes-Maybach Pullman оснастили 20-дюймовыми колесными дисками о опциональной окраской в два цвета.

В отделке салона 6,5-метрового лимузина предлагают серый, коричневый и комбинация бежевого с синим. В задней части салона, которая отделена электрической перегородкой, могут расположиться четверо пассажиров. В перечень оснащения лимузина числится монитор с доступом к передней камере авто и аудиосистема.

В моторном отсеке новинки разместится 6-литровый 12-цилиндровый агрегат с отдачей 630 лошадиных сил. До первой «сотни» машина берет разгон за 6,5 секунды.
Дмитрий Павличко
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