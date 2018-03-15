Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

Согласно данным российского офиса компании BMW, новое поколение внедорожника BMW X4 доберётся до дилерских центров России 14 июля нынешнего года. Разработчики отметили, что модель в базовом варианте будет стоить 3 350 000 рублей, а за «топовую» комплектацию придётся выложить 4 990 000 рублей.

Новый BMW X4 дебютировал на международном автосалоне в Женеве несколько дней назад. Модель новой генерации спроектирована на модульном шасси CLAR, а длина модели выросла до 4 752 мм при ширине в 1 918 мм. Модель примечательна стильным купеобразным кузовом и вместительным багажником, объём которого при сложенных сидениях составляет 1 430 литров.В моторную гамму нового BMW X4 входит 2,0-литровый бензиновый мотор, который доступен в исполнениях на 184 и 249 лошадиных сил. Промежуточным вариантом является 2,0-литровый 190-сильный «турбодизель», а для максимальной комплектации предложен 3,0-литровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами, который генерирует 360 лошадиных сил.

Васисуалий Мурчалов

В список оснащения нового BMW X4 входит мониторинг слепых зон, камера кругового обзора, система предупреждения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, а также полностью цифровая панель приборов и современный мультимедийный центр.