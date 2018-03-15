Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

Новый BMW X4 дебютировал на международном автосалоне в Женеве несколько дней назад. Модель новой генерации спроектирована на модульном шасси CLAR, а длина модели выросла до 4 752 мм при ширине в 1 918 мм. Модель примечательна стильным купеобразным кузовом и вместительным багажником, объём которого при сложенных сидениях составляет 1 430 литров.
В моторную гамму нового BMW X4 входит 2,0-литровый бензиновый мотор, который доступен в исполнениях на 184 и 249 лошадиных сил. Промежуточным вариантом является 2,0-литровый 190-сильный «турбодизель», а для максимальной комплектации предложен 3,0-литровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами, который генерирует 360 лошадиных сил.
В список оснащения нового BMW X4 входит мониторинг слепых зон, камера кругового обзора, система предупреждения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, а также полностью цифровая панель приборов и современный мультимедийный центр.