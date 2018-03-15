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| | Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

Сегодня, 12:25
Согласно данным российского офиса компании BMW, новое поколение внедорожника BMW X4 доберётся до дилерских центров России 14 июля нынешнего года. Разработчики отметили, что модель в базовом варианте будет стоить 3 350 000 рублей, а за «топовую» комплектацию придётся выложить 4 990 000 рублей.

Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

 

Новый BMW X4 дебютировал на международном автосалоне в Женеве несколько дней назад. Модель новой генерации спроектирована на модульном шасси CLAR, а длина модели выросла до 4 752 мм при ширине в 1 918 мм. Модель примечательна стильным купеобразным кузовом и вместительным багажником, объём которого при сложенных сидениях составляет 1 430 литров.

В моторную гамму нового BMW X4 входит 2,0-литровый бензиновый мотор, который доступен в исполнениях на 184 и 249 лошадиных сил. Промежуточным вариантом является 2,0-литровый 190-сильный «турбодизель», а для максимальной комплектации предложен 3,0-литровый бензиновый двигатель с шестью цилиндрами, который генерирует 360 лошадиных сил.

Озвучена стоимость нового BMW X4 для России

 

В список оснащения нового BMW X4 входит мониторинг слепых зон, камера кругового обзора, система предупреждения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, а также полностью цифровая панель приборов и современный мультимедийный центр.
Васисуалий Мурчалов
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