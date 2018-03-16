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| | Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

Сегодня, 07:00
Китайская машиностроительная компания Foton объявила цены обновленного пикапа Tunland. Транспортное средство выйдет на внутренний рынок 12 апреля, и будет продаваться в семи вариантах сборки.

 

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

 
Стоимость самой доступной версии обновленного пикапа Foton Tunland составит в Китае 88 800 юаней (798 000 рублей). Максимальная комплектация транспортного средства будет предлагаться в КНР за 127 300 юаней (1 145 000 рублей).
 
Дебют пикапа Foton Tunland состоялася в 2011 году. С рестайлингом автомобиль обрел иную радиаторную решетку, видоизмененный передний бампер со светодиодными ходовыми огнями, головную оптику. В сравнении с своим предшественником новинка стала длиннее на 293 миллиметра.
 
Обновленный пикапа Foton Tunland получил интерьер от модели Sauvana. При этом в салоне появилась пересмотренная фронтальная панель. Кроме того, в автомобиле установлена современная мультимедийная система. Комфорт в машине обеспечивает климат-контроль.

 

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

 

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

 

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

 

Foton объявил цены обновленного пикапа Tunland

 

Обновленный пикап Foton Tunland оснащается 2,4-литровым бензиновым агрегатом от Mitsubishi тягой 136 лошадиных сил. Кроме того, для автомобиля предусмотрена 2,8-литровая дизельная установка тягой 163 л.с. Оба двигателя комплектуются пятискоростной механической коробкой передач Getrag. Машина будет продаваться с задним и полным приводом.

Иван Головин
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