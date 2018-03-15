«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе» Туристы просят офисных работников показывать пенисы У Сати Казановой развился панический страх из-за возлюбленного СМИ рассказали об опасной зависимости Олега Табакова Неймар в инвалидной коляске процитировал Стивена Хокинга Ольга Бузова ищет двойника в Москве СМИ: Состояние Олега Табакова ухудшилось еще три года назад Грузовой самолёт при вылете из Якутска потерял створку люка «Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями Журналистка разгневалась от обилия розовых тонов в рекламе критических дней Ведущий Первого канала проиграл в суде дело об изнасиловании В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым
| | В Украине построили новый военный внедорожник

В Украине построили новый военный внедорожник

Сегодня, 11:51
Украинская машиностроительная компания «Богдан» начала сборку многоцелевого пикапа Богдан-2351. Машину разработали для транспортировки военных и выполнения иных особых задач.

В Украине построили новый военный внедорожник

 

В пресс-центре «Богдан» заявили, что производство собственного пикапа даст возможность отказаться от российских деталей. Следует подчеркнуть, что новинка выступает как копия китайского Great Wall Wingle 5, оснащенного 142-сильным турбодизелем.

Кузов пикапа Богдан-2351 окрасили в антибликовый зеленый оттенок, а его салон рассчитан на п’ять пассажиров. Решетка радіатора имеет дополнительную защиту. По словам инженеров, автомобиль создан в полном соответствии со стандартами НАТО.

Китайское авто Wingle 5 вышел на украинский авторынок в 2010 году. Украинские инженеры используют шасси авто для разработки машин скорой помощи, реанимобилей и военных фургонов.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Great Wall представила обновлённую Wingle 5
Great Wall представила обновлённую Wingle 5

Автоконцерн Great Wall представил обновлённую версию Wingle 5. Об этом заявляет пресс-служба компании.

В Китае начинаются продажи пикапа Great Wall Wingle 6
В Китае начинаются продажи пикапа Great Wall Wingle 6

В Китае автодилеры бренда Great Wall объявили о начале продаж пикапа Great Wall Wingle 6.

«Богдан» в 5 раз увеличил производство автомобилей
«Богдан» в 5 раз увеличил производство автомобилей

Украинский автопроизводитель «Богдан» в 5 раз увеличил объемы производства легковых автомобилей.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости