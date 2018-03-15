В Украине построили новый военный внедорожник

Украинская машиностроительная компания «Богдан» начала сборку многоцелевого пикапа Богдан-2351. Машину разработали для транспортировки военных и выполнения иных особых задач.

Дмитрий Павличко

В пресс-центре «Богдан» заявили, что производство собственного пикапа даст возможность отказаться от российских деталей. Следует подчеркнуть, что новинка выступает как копия китайского Great Wall Wingle 5, оснащенного 142-сильным турбодизелем.Кузов пикапа Богдан-2351 окрасили в антибликовый зеленый оттенок, а его салон рассчитан на п’ять пассажиров. Решетка радіатора имеет дополнительную защиту. По словам инженеров, автомобиль создан в полном соответствии со стандартами НАТО.Китайское авто Wingle 5 вышел на украинский авторынок в 2010 году. Украинские инженеры используют шасси авто для разработки машин скорой помощи, реанимобилей и военных фургонов.