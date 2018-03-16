«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

От Редактора

"Титаник" мог не утонуть: Раскрыты шокирующие подробности

Лайнер погубило отсутствие ключа от сейфа с биноклем.

Сюжеты :

Анна Седокова рассказала, как худеет к лету Немецкие ученые разработали новый метод диагностики рака Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом
| | Новый внедорожник Haval H4 приехал к дилерам

Новый внедорожник Haval H4 приехал к дилерам

Сегодня, 00:00
Китайская машиностроительная компания Great Wall новый небольшой внедорожник Haval H4. На поднебесный авторынок новинка выйдет в конце марта 2018 года, а его товарные машины уже прибыли к дилерам.

 

Стоимость новинки колеблется от 110 000 до 130 000 юаней. В линейке машина разместится ниже Haval H6.

Размеры внедорожника достигают 4420X1845X1695 мм, а величина колесной базы составила 2 660 миллиметров. Под капот машина получила 1,3- и 1,5-литровые турбодвигатели с отдачей 139 и 169 лошадиных сил. Затраты горючего при смешанном цикле составляет 6,8-6,9 л на 100 км. Оба мотора функционируют в тандеме с 6-диапазонной МКПП и 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением, передним и полным приводом.

В списке функций новинки числятся 16- и 18-дюймовые колесные диски, семь эйрбэгов, ABS, EBD, система стабилизации, тканевая и кожаные отделки, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, индикатор давления в покрышках, фирменный мультимедийный центр, камера заднего обзора, кнопочное зажигание, парктроник и панорамный верх с люком.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Great Wall разработает бренд для электрокаров
Great Wall разработает бренд для электрокаров

Китайская машиностроительная компания Great Wall займется разработкой нового бренда, предназначенным для выпуска электрокаров. Марку Ora представят в апреле

Дилеры получили новый Haval H6 с
Дилеры получили новый Haval H6 с "прокачанным" двигателем"

Китайская машиностроительная компания Great Wall анонсировала начало продаж нового кроссовера Haval H6 с обновленным базовым двигателем. Товарные экземпляры

Кроссовер Great Wall Haval H2 станет более экономичным
Кроссовер Great Wall Haval H2 станет более экономичным

Машиностроительная компания Great Wall к концу 2017 года представит кроссовер Haval H2 с новой автоматической КПП. Новинка получит 7-скоростной "автомат" с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости