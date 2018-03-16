Новый внедорожник Haval H4 приехал к дилерам

Китайская машиностроительная компания Great Wall новый небольшой внедорожник Haval H4. На поднебесный авторынок новинка выйдет в конце марта 2018 года, а его товарные машины уже прибыли к дилерам.

Дмитрий Павличко

Стоимость новинки колеблется от 110 000 до 130 000 юаней. В линейке машина разместится ниже Haval H6.Размеры внедорожника достигают 4420X1845X1695 мм, а величина колесной базы составила 2 660 миллиметров. Под капот машина получила 1,3- и 1,5-литровые турбодвигатели с отдачей 139 и 169 лошадиных сил. Затраты горючего при смешанном цикле составляет 6,8-6,9 л на 100 км. Оба мотора функционируют в тандеме с 6-диапазонной МКПП и 6-ступенчатой АКПП с двойным сцеплением, передним и полным приводом.В списке функций новинки числятся 16- и 18-дюймовые колесные диски, семь эйрбэгов, ABS, EBD, система стабилизации, тканевая и кожаные отделки, двухзонный климат-контроль, электронный ручной тормоз, индикатор давления в покрышках, фирменный мультимедийный центр, камера заднего обзора, кнопочное зажигание, парктроник и панорамный верх с люком.