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| | Audi планирует «убить» суперкар R8

Audi планирует «убить» суперкар R8

Сегодня, 10:25
Слухи о скором прекращении производства суперкара Audi R8 циркулируют в мировых изданиях на протяжении нескольких месяцев и, похоже, разработчики действительно хотят отказаться от знаковой модели. Ожидается, что немецкий суперкар не получит нового поколения.

Audi планирует «убить» суперкар R8

 

Многие автомобильные эксперты уверены, что Audi R8 является одним из лучших автомобилей немецкого бренда за всю его историю. Суперкар был выпущен в 2006 году, когда продажи Audi были далеки от сегодняшних показателей. С тех пор компания из Ингольштадта стала ассоциироваться производительными моделями с V8 и V10, что пошло на пользу репутации и продажам компании.

Питер Мартенс, глава отдела новых разработок Audi, во время общения с журналистами Car and Driver заявил, что пока модель Audi R8 «отлично себя чувствует», но у бренда нет уверенности в том, что модель будет востребована в будущем. Кроме того, двигатель V10 вскоре может попасть под запрет из-за ужесточающихся экологических норм.

В минувшем году в Северной Америке было продано всего 772 единицы Audi R8, что сложно назвать удовлетворительным результатом. В будущем Adi сделает упор на электрифицированные моторы, а также на «заряженные» внедорожники.
Васисуалий Мурчалов
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