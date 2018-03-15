Audi планирует «убить» суперкар R8

Многие автомобильные эксперты уверены, что Audi R8 является одним из лучших автомобилей немецкого бренда за всю его историю. Суперкар был выпущен в 2006 году, когда продажи Audi были далеки от сегодняшних показателей. С тех пор компания из Ингольштадта стала ассоциироваться производительными моделями с V8 и V10, что пошло на пользу репутации и продажам компании.
Питер Мартенс, глава отдела новых разработок Audi, во время общения с журналистами Car and Driver заявил, что пока модель Audi R8 «отлично себя чувствует», но у бренда нет уверенности в том, что модель будет востребована в будущем. Кроме того, двигатель V10 вскоре может попасть под запрет из-за ужесточающихся экологических норм.
В минувшем году в Северной Америке было продано всего 772 единицы Audi R8, что сложно назвать удовлетворительным результатом. В будущем Adi сделает упор на электрифицированные моторы, а также на «заряженные» внедорожники.