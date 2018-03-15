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| | Перечень роскошных авто в России вырос на 25%

Перечень роскошных авто в России вырос на 25%

Сегодня, 10:39
В России список автомобилей с ценником от 3 млн рублей вырос на 25% до 1 126 наименований. Минпромторг сообщает, что перечень роскошных авто пополнился новыми комплектациями и версиями моделей.

Перечень роскошных авто в России вырос на 25%

 

Согласно заявлению российского Минпромторга на четверть вырос список автомобилей с повышенным налогом на транспорт. В перечне оказалось 1 126 позиций стоимостью более 3 млн рублей. В список вошли модели от известных производителей авто: Lamborghini, Lexus, Ferrari, Rolls-Royce, Jaguar, Audi, BMW и Land Rover.

Специалисты отметили, что в связи с последними изменениями в законодательстве стоило ожидать ощутимого роста перечня автомобилей с повышенным налогом на транспорт. В частности речь идет о вдвое подорожавшем акцизе на мощные двигатели, а также утиль сборе, который вырос на 15%. Кроме того, постоянный рост авторынка, который обеспечивают более роскошные версии авто, новинки и дорогие комплектации.
Татьяна Рязанская
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