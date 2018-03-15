Перечень роскошных авто в России вырос на 25%

В России список автомобилей с ценником от 3 млн рублей вырос на 25% до 1 126 наименований. Минпромторг сообщает, что перечень роскошных авто пополнился новыми комплектациями и версиями моделей.

Татьяна Рязанская

Согласно заявлению российского Минпромторга на четверть вырос список автомобилей с повышенным налогом на транспорт. В перечне оказалось 1 126 позиций стоимостью более 3 млн рублей. В список вошли модели от известных производителей авто: Lamborghini, Lexus, Ferrari, Rolls-Royce, Jaguar, Audi, BMW и Land Rover.Специалисты отметили, что в связи с последними изменениями в законодательстве стоило ожидать ощутимого роста перечня автомобилей с повышенным налогом на транспорт. В частности речь идет о вдвое подорожавшем акцизе на мощные двигатели, а также утиль сборе, который вырос на 15%. Кроме того, постоянный рост авторынка, который обеспечивают более роскошные версии авто, новинки и дорогие комплектации.