Lincoln снимет с производства седан Continental

Американский премиальный бренд Lincoln, принадлежащий Ford, планирует отказаться от флагманского седана Lincoln Continental. Инсайдеры сообщили, что модель актуального поколения по истечению жизненного цикла, что должно выпасть на 2019 – 2020 годы, будет снята с производства.

Васисуалий Мурчалов

Согласно информации форума Ford Authority, спрос на флагманский седан Lincoln Continental продолжает снижаться. В декабре 2016 года было реализовано 1 845 таких автомобилей, а в декабре 2017 года реализация сократилась до 1 216 единиц. Наконец в феврале нынешнего года в мире приобрели всего 758 таких моделей.Справедливости ради стоит отметить, что седаны других брендов, в том числе и премиальных, испытывают не лучшие времена. На сегодняшний день всё больше клиентов пересаживаются на кроссоверы и внедорожники, хотя раньше семейными автомобилями считались большие седаны и минивэны.По слухам, производство Lincoln Continental прекратится в 2019 году, но вместо этого Lincoln создаст совершенно новый седан, который будет кардинально отличаться от существующего флагмана и создаст конкуренцию для моделей «большой немецкой тройки». К слову, в компании Ford пока не подтвердили такие данные.