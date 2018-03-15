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| | Lincoln снимет с производства седан Continental

Lincoln снимет с производства седан Continental

Сегодня, 09:15
Американский премиальный бренд Lincoln, принадлежащий Ford, планирует отказаться от флагманского седана Lincoln Continental. Инсайдеры сообщили, что модель актуального поколения по истечению жизненного цикла, что должно выпасть на 2019 – 2020 годы, будет снята с производства.

Lincoln снимет с производства седан Continental

 

Согласно информации форума Ford Authority, спрос на флагманский седан Lincoln Continental продолжает снижаться. В декабре 2016 года было реализовано 1 845 таких автомобилей, а в декабре 2017 года реализация сократилась до 1 216 единиц. Наконец в феврале нынешнего года в мире приобрели всего 758 таких моделей.

Справедливости ради стоит отметить, что седаны других брендов, в том числе и премиальных, испытывают не лучшие времена. На сегодняшний день всё больше клиентов пересаживаются на кроссоверы и внедорожники, хотя раньше семейными автомобилями считались большие седаны и минивэны.

По слухам, производство Lincoln Continental прекратится в 2019 году, но вместо этого Lincoln создаст совершенно новый седан, который будет кардинально отличаться от существующего флагмана и создаст конкуренцию для моделей «большой немецкой тройки». К слову, в компании Ford пока не подтвердили такие данные.
Васисуалий Мурчалов
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