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| | Новый Mitsubishi Outlander построят на архитектуре Nissan-Renault

Новый Mitsubishi Outlander построят на архитектуре Nissan-Renault

Сегодня, 09:13
Согласно информации, которой поделились обозреватели портала «Авторевю», в текущем году разработчики из Mitsubishi должны презентовать новый Mitsubishi Outlander. Его построят на платформе альянса Renault-Nissan, который купил треть акций Mitsubishi.

Новый Mitsubishi Outlander построят на архитектуре Nissan-Renault

 

В соответствии с данными, полученными от журналистов, новый Mitsubishi Outlander разработают на одинаковой архитектуре с новым японским кроссовером Nissan X-Trail. Вероятно, общими станут только технические параметры, а кузов и интерьер будут разными. Новая модель кроссовера выйдет через два года.

Но не факт, что инженеры Mitsubishi сдадут свои позиции так просто. Еще год назад один из топ-менеджеров Mitsubishi Тревор Манн сообщал, что новый пикап Nissan Navara построят на шасси Mitsubishi L200, так как это шасси получило прогрессивную КПП с дифференциальным полным приводом и отключаемой передней осью.
Дмитрий Павличко
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