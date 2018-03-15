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| | Модели Maserati преобразовали в деревянные машинки

Модели Maserati преобразовали в деревянные машинки

Сегодня, 08:35
Шведы из Playsam в сотрудничестве с итальянскими разработчиками Maserati создали коллекцию деревянных автомобилей, посвященную культовым авто итальянского премиального бренда. В их числе имеются кроссовер Maserati Levante и концепт купе Maserati Alfieri.

 

Модели Maserati преобразовали в деревянные машинки

 

В коллекцию из десяти машин попадут как современные, так и старинные авто бренда. Это гоночный Maserati 4CLT и гранд-турер Maserati A6G. За каждую машинку придется выложить 380 долларов. Игрушка доступна как неокрашенной, так и исполненной в оригинальном цвете.

В феврале 2018 года Lego вместе с Ford выпустили гоночное купе Ford Mustang 1968 года. В наборе насчитывается 183 деталей, в него вошли авто, фигурка гонщика в классическом костюме, наклейка и шильдик, на котором начертано время прохождения расстояния марафона.

В 2017 году произведенную по ошибке игрушку Hot Wheels оценили в 100 000 - 150 000 долларов. Это была копия Volkswagen Microbus 1969 года с наименованием Beach Bomb. Спецификой машины выступают две доски для серфинга в комплекте.
Дмитрий Павличко
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