Roewe рассекретила салон нового кроссовера Marvel X

Китайский бренд Roewe, входящий в структуру машиностроительной компании SAIC, готовится представить свой новый небольшой кроссовер. В декабре 2017 года марка полностью раскрыла экстерьер новинки, теперь же пришла очередь и салона нового автомобиля.

На страницах портала Autohome появились фотографии салона новинки. При рассмотрении фото становится понятно, что паркетник снабдили мультимедийным центром с внушительным тачскрином в духе моделей Tesla. Интересно, что огромный сенсорный дисплей не является новшеством для Roewe, так как аналогичные экраны появились у моделей Roewe RX5 и Roewe i6.Новинке пока дали рабочее название Marvel X. Пока модель еще не представили, и эксперты сомневаются, что производитель комиксов Marvel разрешит пользоваться китайцам данным именем.

Дмитрий Павличко

Внешнее оформление исполнено в духе концепта Roewe Vision-E. Согласно информации от инсайдеров, сначала на рынке появится электрическая модификация, оснащенная двумя электроагрегатами с отдачей 116 и 71 л.с. Вслед за ними должны выйти бензиновые версии. Премьера паркетника состоится в 2018 году.