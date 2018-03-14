"КАМАЗ" продолжает отказываться от импортных автокомпонентов

Кроме этого, такой подход повышает уровень локализации, что предоставит возможность существенно удешевить процесс выпуска машин. Новые кабины получат отечественные козырьки от солнца, кожухи для отопления и надоконные полки. Отмечается, что по своему качеству российские детали не уступают иностранным аналогам.
Как сообщают представители «КАМАЗ» в текущем году, автопроизводитель намерен произвести больше 10 000 грузовиков из обновленной линейки. Следует напомнить, что первые большегрузы с отечественными алюминиевыми баками для топлива появятся на российских дорогах через год.