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| | "КАМАЗ" продолжает отказываться от импортных автокомпонентов

"КАМАЗ" продолжает отказываться от импортных автокомпонентов

Сегодня, 20:02
В пресс-центре машиностроительной компании «КАМАЗ» сообщают, что началась новая стадия замены ввозимых из-за рубежа автокомпонентов. На конвейерах заводов бренда появились новые кабины, в которых все комплектующие только российской сборки.

 

"КАМАЗ" продолжает отказываться от импортных автокомпонентов

 

Кроме этого, такой подход повышает уровень локализации, что предоставит возможность существенно удешевить процесс выпуска машин. Новые кабины получат отечественные козырьки от солнца, кожухи для отопления и надоконные полки. Отмечается, что по своему качеству российские детали не уступают иностранным аналогам.

Как сообщают представители «КАМАЗ» в текущем году, автопроизводитель намерен произвести больше 10 000 грузовиков из обновленной линейки. Следует напомнить, что первые большегрузы с отечественными алюминиевыми баками для топлива появятся на российских дорогах через год.
Дмитрий Павличко
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