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| | Toyota RAV4 вернулся в лидеры авторынка Дальнего Востока

Toyota RAV4 вернулся в лидеры авторынка Дальнего Востока

Сегодня, 19:00
В соответствии с информацией, распространенной специалистами аналитического портала «АВТОСТАТ», в феврале 2018 года на Дальнем Востоке было продано 852 новых легковых авто, что на 6% выше результатов годичной давности. Отмечается, что на региональном авторынке сменился лидер, им стал японский кроссовер Toyota RAV4.

 

Toyota RAV4 вернулся в лидеры авторынка Дальнего Востока

 

Указанный автомобиль распространился тиражом в 59 экземпляров. Стоит отметить, что именно это авто лидировало в ДФО в 2016-2017 годах.

Второе место досталось российскому внедорожнику УАЗ «Патриот» (55 единиц), который завоевал первенство на местном автомобильном рынке в январе текущего года. ТОП-3 закрывает «японец» Toyota Land Cruiser (52 штуки). В ТОП-5 попал еще один «японец» Toyota Land Cruiser Prado (51 ед.) и корейский кроссовер Hyundai Creta (49 шт.). В ТОП-10 значатся Toyota Fortuner, Volkswagen Polo, Lexus RX, Lexus LX и Nissan Terrano.
Дмитрий Павличко
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