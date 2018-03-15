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| | Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

Сегодня, 09:00
Немецкие машиностроители продолжают развивать фургоны Mercedes-Benz Sprinter Classic. Популярная модель обзавелась версией со спецзащитой и низкой крышей.
 

Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

 

Спецсерия фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic предназначена для компаний, специализирующихся на перевозках ценных грузов. Новинка имеет бронированный кузов и низкую крышу. Автомобили бронируются сертифицированными производителями «Евраком» и «БМД-Моторс».
 
«Бронеавтомобиль» на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic весит 3,5 тонны. Размер колесной базы транспортного средства составляет 3 550 миллиметра, о чем проинформировал пресс-центр компании «Мерседес-Бенц Рус».
 

Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

 

Салон специального фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic лишен разделительной перегородки. Таким образом между водительским место и кузовом машины можно беспрепятственно перемещаться. Моторный отсек автомобиля доработан системой пожаротушения, что повышает безопасность транспортного средства.

Иван Головин
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