Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

Салон специального фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic лишен разделительной перегородки. Таким образом между водительским место и кузовом машины можно беспрепятственно перемещаться. Моторный отсек автомобиля доработан системой пожаротушения, что повышает безопасность транспортного средства.
Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитойСегодня, 09:00
Немецкая компания Mercedes-Benz рассекретила внешность и технические характеристики нового поколения коммерческих фургонов Mercedes-Benz Sprinter. Отмечается,
Немецкая машиностроительная компания Mercedes-Benz обнародовала первый тизер салона нового фургона Mercedes-Benz Sprinter. Об этом сообщают в СМИ.
В России отзывают 14,8 тысячи фургонов Mercedes-Benz Sprinter. Сервисная кампания будет проведена в стране отечественным представительством немецкого