Mercedes-Benz Sprinter Classic получил версию со спецзащитой

Немецкие машиностроители продолжают развивать фургоны Mercedes-Benz Sprinter Classic. Популярная модель обзавелась версией со спецзащитой и низкой крышей.

Спецсерия фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic предназначена для компаний, специализирующихся на перевозках ценных грузов. Новинка имеет бронированный кузов и низкую крышу. Автомобили бронируются сертифицированными производителями «Евраком» и «БМД-Моторс».

«Бронеавтомобиль» на базе фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic весит 3,5 тонны. Размер колесной базы транспортного средства составляет 3 550 миллиметра, о чем проинформировал пресс-центр компании «Мерседес-Бенц Рус».

Салон специального фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic лишен разделительной перегородки. Таким образом между водительским место и кузовом машины можно беспрепятственно перемещаться. Моторный отсек автомобиля доработан системой пожаротушения, что повышает безопасность транспортного средства. Салон специального фургона Mercedes-Benz Sprinter Classic лишен разделительной перегородки. Таким образом между водительским место и кузовом машины можно беспрепятственно перемещаться. Моторный отсек автомобиля доработан системой пожаротушения, что повышает безопасность транспортного средства.

Иван Головин