Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобилеСегодня, 04:00
Житель Челябинска украсил кузов своего Mitsubishi Lancer узорами из кованых цветов. Такой автомобиль не оставляет равнодушными ни пешеходов, ни автоводителей.
Нил Ушаков, рижский мэр, которому сегодня исполнилось 40-лет, получил в качестве подарка легковой автомобиль. Как удалось выяснить, машина произведена в 1976
Приморье был зафиксирован случай автомобильного угона, когда местный житель 1961 года рождения обратился в местное отделение полиции с соответствующим