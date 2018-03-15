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| | Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

Сегодня, 04:00
Речь идет о горожанине по имени Станислав Аллин. Его машина и гараж были уничтожены огнем 27 февраля текущего года.

 

Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

 

Станислав Аллин вспоминает, что купил автомобиль ВАЗ-2103 за 20 000 рублей, и потратил на оформление машины больше, чем на нее саму. Покупалось транспортное средство «на каждый день».

 

Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

 

Житель Тулы снял трогательное видео о своем сгоревшем автомобиле

 

Житель Тулы увлекается так называемым свапом, когда машины тюнингуются, или попросту дорабатываются другим двигателем. Станислав Аллин решил модернизировать свои «Жигули», на что ушло около года. Автомобиль получил детали от моделей марок BMW, Subaru, а также ГАЗ. «Донором» мотора для машины стала модель ГАЗ-3110.
 
 

Доработанная машина Станислава Аллина участвовала в выставках, а также в фестивале «Жи-фест», в котором дрифтуют «Жигули». Житель Тулы полюбил свой автомобиль, и переживает из-за потери. Горожанин решил показать в видео немного истории своей «тройки», и включил в сюжет моменты гонок и пожара под известную украинскую песню.

Иван Головин
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