Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%

Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%

Сегодня, 17:53
В феврале нынешнего года объем продаж новых авто в Казахстане достиг 4 066 экземпляров, что на 58,4% выше показателей годичной давности. Об этом сообщают сотрудники аналитического портала «АВТОСТАТ».

 

Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%

 

Согласно информации, предоставленной экспертами Союза предприятий автомобильной индустрии страны, компанией «КазАвтоПром», февраль считается 12-м месяцем роста местного авторынка после долгого спада 2014-2016 годов. За январь-февраль текущего года казахские автолюбители приобрели 7 195 единиц легкового и легкого коммерческого транспорта (+48,2%).

Лидирующие позиции на авторынке Казахстана за февраль завоевал бренд LADA (907 экземпляров, +94,2%). Второе место досталось Toyota (788 штук, +69,5%). ТОП-3 закрывает Ravon (511 ед., рост в 3,2 раза). В ТОП-5 попали Hyundai (505 шт., рост в 3,3 раза) и «ГАЗ» (204 ед., +36%).
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Мировой авторынок в октябре вырос на 2%
Мировой авторынок в октябре вырос на 2%

В октябре нынешнего года мировые продажи легкового и легкого коммерческого транспорта составили 7 999 000 экземпляров, что на 2% выше результатов годичной

Четыре модели Renault попали в ТОП-15 российского авторынка в феврале
Четыре модели Renault попали в ТОП-15 российского авторынка в феврале

В феврале 2018 года в ТОП-15 наиболее востребованных легковых авто попали четыре модели французской марки Renault. Об этом сообщают обозреватели

В первой половине 2017 года казахский авторынок сократился на 12%
В первой половине 2017 года казахский авторынок сократился на 12%

Продажи легковых автомобилей и коммерческого транспорта в Казахстане за 6 месяцев 2017 года равны 18858 экземплярам (+11,8%). Об этом сообщают аналитики

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости