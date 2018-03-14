Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%

Согласно информации, предоставленной экспертами Союза предприятий автомобильной индустрии страны, компанией «КазАвтоПром», февраль считается 12-м месяцем роста местного авторынка после долгого спада 2014-2016 годов. За январь-февраль текущего года казахские автолюбители приобрели 7 195 единиц легкового и легкого коммерческого транспорта (+48,2%).
Лидирующие позиции на авторынке Казахстана за февраль завоевал бренд LADA (907 экземпляров, +94,2%). Второе место досталось Toyota (788 штук, +69,5%). ТОП-3 закрывает Ravon (511 ед., рост в 3,2 раза). В ТОП-5 попали Hyundai (505 шт., рост в 3,3 раза) и «ГАЗ» (204 ед., +36%).