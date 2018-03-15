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| | LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

Сегодня, 07:35
Российская компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новое поколение внедорожника LADA 4X4, который ранее носил название «Нива». Главный дизайнер компании Стив Маттин отметил, что после смены генерации модель должна остаться узнаваемой и сохранить полюбившиеся россиянам черты. 

 

LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

 

Согласно данным агентства RNS, Стив Маттин, шеф-дизайнер «АвтоВАЗ», при разработке внешности нового поколения LADA 4X4 намерен сохранить «преемственность поколений», сделав внедорожник узнаваемым. Ранее в сети появились слухи о том, что новая «Нива» будет похожа на Renault Duster, но топ-менеджер опроверг эту информацию.

Также господин Маттин заверил, что новый LADA 4X4 не получит шасси от Renault Duster – для модели разрабатывается платформа, однако разработчики ещё не решили, будет ли расположение двигателя продольным или поперечным.

В «АвтоВАЗ» намерены расширить палитру колеров кузова для нового LADA 4X4, поэтому сборка модели будет осуществляться на заводе «LADA Ижевск». Ранее в сети появились данные о том, что в 2021 году модель будут производить в Бразилии, но официального подтверждения таким данным нет. Напомним, до 2026 года «АвтоВАЗ» намеревается выпустить сразу 12 новых моделей и провести ряд рестайлингов.
Васисуалий Мурчалов
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