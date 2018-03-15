LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

Согласно данным агентства RNS, Стив Маттин, шеф-дизайнер «АвтоВАЗ», при разработке внешности нового поколения LADA 4X4 намерен сохранить «преемственность поколений», сделав внедорожник узнаваемым. Ранее в сети появились слухи о том, что новая «Нива» будет похожа на Renault Duster, но топ-менеджер опроверг эту информацию.
Также господин Маттин заверил, что новый LADA 4X4 не получит шасси от Renault Duster – для модели разрабатывается платформа, однако разработчики ещё не решили, будет ли расположение двигателя продольным или поперечным.
В «АвтоВАЗ» намерены расширить палитру колеров кузова для нового LADA 4X4, поэтому сборка модели будет осуществляться на заводе «LADA Ижевск». Ранее в сети появились данные о том, что в 2021 году модель будут производить в Бразилии, но официального подтверждения таким данным нет. Напомним, до 2026 года «АвтоВАЗ» намеревается выпустить сразу 12 новых моделей и провести ряд рестайлингов.