LADA 4X4 новой генерации будет похожа на старую

Российская компания «АвтоВАЗ» планирует выпустить новое поколение внедорожника LADA 4X4, который ранее носил название «Нива». Главный дизайнер компании Стив Маттин отметил, что после смены генерации модель должна остаться узнаваемой и сохранить полюбившиеся россиянам черты.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным агентства RNS, Стив Маттин, шеф-дизайнер «АвтоВАЗ», при разработке внешности нового поколения LADA 4X4 намерен сохранить «преемственность поколений», сделав внедорожник узнаваемым. Ранее в сети появились слухи о том, что новая «Нива» будет похожа на Renault Duster, но топ-менеджер опроверг эту информацию.Также господин Маттин заверил, что новый LADA 4X4 не получит шасси от Renault Duster – для модели разрабатывается платформа, однако разработчики ещё не решили, будет ли расположение двигателя продольным или поперечным.В «АвтоВАЗ» намерены расширить палитру колеров кузова для нового LADA 4X4, поэтому сборка модели будет осуществляться на заводе «LADA Ижевск». Ранее в сети появились данные о том, что в 2021 году модель будут производить в Бразилии, но официального подтверждения таким данным нет. Напомним, до 2026 года «АвтоВАЗ» намеревается выпустить сразу 12 новых моделей и провести ряд рестайлингов.