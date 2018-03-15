Кроссовер Suzuki Ignis получил лимитированную версию Ginza

Японская компания Suzuki расширила линейку комплектаций нового кроссового хэтчбека Suzuki Ignis, который теперь доступен в лимитированной версии Ginza. Модель названа в честь фешенебельного района в Токио, где располагаются модные бутики, и доступна исключительно на автомобильном рынке Италии.

Согласно информации европейских автомобильных изданий, новый кроссовер Suzuki Ignis в специальной версии Ginza будет выпущен лимитированным до 100 единиц тиражом и доступен исключительно в дилерских центрах Италии. Особый «паркетник» от базовой версии модели отличается полностью белым кузовом, особыми легкосплавными дисками с черной отделкой размерностью в 16 дюймов, а также клетчатыми корпусами боковых зеркал и аналогичной отделкой сидений.Что касается технической части, то новый Suzuki Ignis Ginzo оснащается гибридной установкой SHVS. Система состоит из 1,2-литрового 90-сильного мотора, а также 48-вольтового стартер-генератора и блока литий-ионных батарей. Модель имеет передний или полный привод.

Васисуалий Мурчалов

В списке оснащения Suzuki Ignis значится круиз-контроль, система предупреждения фронтальных столкновений, климатическая система, а также 7,0-дюймовый мультимедийный центр и другое. Suzuki Ignis Ginza в Италии стоит как минимум 18 950 евро (примерно 1 356 000 рублей).