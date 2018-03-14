Автомобили Ford в РФ смогут сами оплачивать парковку

Обладатели автомобилей Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga и Ford Explorer, получившие мультимедийный центр SYNC 3, в скором времени смогут забыть о проблемах с парковкой в больших городах. Интеллектуальное приложение ParkApp само отыщет место для стоянки, установит к нему маршрут и произведет оплату.

Дмитрий Павличко

Согласно информации, полученной от обозревателей специализированных порталов, американская машиностроительная компания Ford объявила о запуске новой программы ParkApp, созданной специалистами одноименного стартапа. При помощи данного софта автолюбители смогут найти ближайшую парковку на муниципальных либо коммерческих стоянках, спланировать время нахождения на стоянке и оплатить услугу прямо с экрана аудиосистемы SYNC3.Для этого необходимо загрузить на свой смартфон приложение ParkApp и соединить телефон с мультимедийной установкой. Управлять системой можно, используя тачскрин медийного комплекса или голосовые команды.ParkApp функционирует не только на городских парковочных местах, но на коммерческих стоянках рядом с торговыми центрами и аэропортами, оснащенных шлагбаумом. Сейчас процесс не автоматизирован, а водителю нужно получить парковочную карту и вручную ввести ее номер в приложение. Но скоро программа пройдет необходимые доработки, и за билетом не надо будет покидать авто, так как камеры будут считывать номер автомобиля.