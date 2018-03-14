Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал

От Редактора

Тайна раскрыта: Австралийские ученые получили от пришельцев сигнал "ЕТ"

Инопланетяне пытаются с нами связаться?

Сюжеты :

Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову В Сети стал сенсацией стартап белья для куннилингуса «Миссия невыполнима-7»: В Сочи енот убежал от спасавших его сотрудников МЧС В компьютере священника из США поселился Дьявол Школьники 1 сентября получат долгожданные планшеты Необычный отель-НЛО построят у фьордов Северной Норвегии
| | Автомобили Ford в РФ смогут сами оплачивать парковку

Автомобили Ford в РФ смогут сами оплачивать парковку

Сегодня, 17:07
Обладатели автомобилей Ford Focus, Ford Mondeo, Ford Kuga и Ford Explorer, получившие мультимедийный центр SYNC 3, в скором времени смогут забыть о проблемах с парковкой в больших городах. Интеллектуальное приложение ParkApp само отыщет место для стоянки, установит к нему маршрут и произведет оплату.

Автомобили Ford в РФ смогут сами оплачивать парковку

 

Согласно информации, полученной от обозревателей специализированных порталов, американская машиностроительная компания Ford объявила о запуске новой программы ParkApp, созданной специалистами одноименного стартапа. При помощи данного софта автолюбители смогут найти ближайшую парковку на муниципальных либо коммерческих стоянках, спланировать время нахождения на стоянке и оплатить услугу прямо с экрана аудиосистемы SYNC3.

Для этого необходимо загрузить на свой смартфон приложение ParkApp и соединить телефон с мультимедийной установкой. Управлять системой можно, используя тачскрин медийного комплекса или голосовые команды.

ParkApp функционирует не только на городских парковочных местах, но на коммерческих стоянках рядом с торговыми центрами и аэропортами, оснащенных шлагбаумом. Сейчас процесс не автоматизирован, а водителю нужно получить парковочную карту и вручную ввести ее номер в приложение. Но скоро программа пройдет необходимые доработки, и за билетом не надо будет покидать авто, так как камеры будут считывать номер автомобиля.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
Ford Kuga и Mondeo стали доступнее за счёт программы госавтокредитования
Ford Kuga и Mondeo стали доступнее за счёт программы госавтокредитования

Правительство Российской Федерации в нынешнем году увеличило предельную стоимость автомобилей, которые доступны для покупки в рамках льготного кредитования, до

Компания Ford объявила скидки на Kuga и Mondeo в России
Компания Ford объявила скидки на Kuga и Mondeo в России

Представители американской компании Ford в России сообщили о запуске специальных предложений, действующих при покупке кроссовера Kuga и седана Mondeo для

Водители Ford в РФ смогут управлять своей машиной с помощью смартфона
Водители Ford в РФ смогут управлять своей машиной с помощью смартфона

Созданная компанией Ford опция AppLink позволяет водителю управлять своим гаджетом на OC Android, при этом не отвлекаясь от процесса вождения, появится и в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости