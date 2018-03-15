Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons Марго Робби предложили роль в фильме Тарантино Предприниматель из Ростова умер, чтобы не возвращать долги Стивен Хокинг аргументировал 6 предположений об апокалипсисе Мужчина отрезал болгаркой часть кузова «Жигулей», чтобы припарковать свой автомобиль Мазур раскрыла схему обогащения Цымбалюк-Романовской Допилась до белочки: Темникова рассказала о «зверствах» Бузовой в Оренбурге Эксперты рассказали, как выбрать лучший вибратор Nike предложил китайцам «прикрыть рты» Власти Москвы установят памятник Олегу Табакову
| | В США спустя 40 лет нашли гараж с раритетными автомобилями

В США спустя 40 лет нашли гараж с раритетными автомобилями

Сегодня, 06:00
В одном из законсервированных гаражей Манхеттена обнаружили коллекцию раритетных автомобилей, которые простояли там порядка 40 лет. Отмечается, что найти модели удалось представителям компании, занимающейся продажей подержанных машин.

 

Одной из самых ценных находок в американском подземном гараже стал классический Packard 1937 года выпуска, который носит кузов производства ателье Silver-Kingston Body Company. Модель чаще всего использовалась в качестве катафалка и кареты скорой помощи.

Не менее ценным автомобилем стал Rolls-Royce 1937 года выпуска, доработанный специалистами Franay. Примечательно, что автомобиль впервые дебютировал на Парижском автосалоне, где его купил политик Филипп Сассун.

Эксперты уверены, что самым редким автомобилем в коллекции стал Dalahaye Cabriolet 1948 года, который имеет кузов от Vesters & Neirinck, выполненный в единственном экземпляре. Модель стала настоящим открытием международного автосалона в Брюсселе в 1948 году, а также отмечена наградами конкурса элегантности в Виши, Франция.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
В США нашли 90-летний автомобиль, хранящийся в гараже 50 лет
В США нашли 90-летний автомобиль, хранящийся в гараже 50 лет

На одной из ферм на территории американского штата Иллинойс в заброшенном гараже обнаружили классический автомобиль Marmon Model L, который не использовался

Уникальный Rolls-Royce Hyperion выставили на продажу за 2 млн евро
Уникальный Rolls-Royce Hyperion выставили на продажу за 2 млн евро

Уникальный родстер Rolls-Royce Hyperion, который сошел с конвейера в единственном экземпляре, выставили на продажу в четвертый раз. Ценник достигает отметки в

Самым закладываемым автомобилем в России стал Ford Focus
Самым закладываемым автомобилем в России стал Ford Focus

За последний год (с июля 2016 года) граждане России заложили 8 тысяч автомобилей Ford Focus, что является самым большим результатом. Далее в рейтинге

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости