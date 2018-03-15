В США спустя 40 лет нашли гараж с раритетными автомобилями

В одном из законсервированных гаражей Манхеттена обнаружили коллекцию раритетных автомобилей, которые простояли там порядка 40 лет. Отмечается, что найти модели удалось представителям компании, занимающейся продажей подержанных машин.

Васисуалий Мурчалов

Одной из самых ценных находок в американском подземном гараже стал классический Packard 1937 года выпуска, который носит кузов производства ателье Silver-Kingston Body Company. Модель чаще всего использовалась в качестве катафалка и кареты скорой помощи.Не менее ценным автомобилем стал Rolls-Royce 1937 года выпуска, доработанный специалистами Franay. Примечательно, что автомобиль впервые дебютировал на Парижском автосалоне, где его купил политик Филипп Сассун.Эксперты уверены, что самым редким автомобилем в коллекции стал Dalahaye Cabriolet 1948 года, который имеет кузов от Vesters & Neirinck, выполненный в единственном экземпляре. Модель стала настоящим открытием международного автосалона в Брюсселе в 1948 году, а также отмечена наградами конкурса элегантности в Виши, Франция.