В США спустя 40 лет нашли гараж с раритетными автомобилями

Одной из самых ценных находок в американском подземном гараже стал классический Packard 1937 года выпуска, который носит кузов производства ателье Silver-Kingston Body Company. Модель чаще всего использовалась в качестве катафалка и кареты скорой помощи.
Не менее ценным автомобилем стал Rolls-Royce 1937 года выпуска, доработанный специалистами Franay. Примечательно, что автомобиль впервые дебютировал на Парижском автосалоне, где его купил политик Филипп Сассун.
Эксперты уверены, что самым редким автомобилем в коллекции стал Dalahaye Cabriolet 1948 года, который имеет кузов от Vesters & Neirinck, выполненный в единственном экземпляре. Модель стала настоящим открытием международного автосалона в Брюсселе в 1948 году, а также отмечена наградами конкурса элегантности в Виши, Франция.