Chrysler 300C Touring президента Белоруссии оценили в $8 000

Согласно данным российских автомобильных изданий, Министерство внутренних дел Белоруссии выставило на продажу представительский универсал Chrysler 300C, который ранее входит в состав кортежа Александра Лукашенко. Отмечается, что за модель планируют выручить 8 100 долларов, что эквивалентно 460 000 рублей.

СМИ сообщают, что уникальный Chrysler 300C был произведен на территории Австралии, после чего модель была экспортирована в Белоруссию, где и получила дополнительное оснащения и специальную ливрею. Стоимость автомобиля сопоставима с ценой нового седана LADA Granta и любой бюджетной китайской «четырехдверки».Что касается технической части, то новый предложенный для покупки Chrysler 300C оснащается могучим 5,7-литровым мотором, который выдает мощность в 340 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 6-диапазонная АКПП. Привод – полный.

Васисуалий Мурчалов

На автомобильном рынке Соединенных Штатов новый универсал Chrysler 300C можно приобрести по минимальной цене в 46 980 долларов, что эквивалентно 2 667 000 рублей. Инсайдеры сообщают, что модель в скором времени будет снята с производства.