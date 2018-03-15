В Москве продают старый Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

На портале Drom появилось объявление о продаже раритетного автомобиля Mercedes-Benz SL-Class, который более известен как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. Владелец отмечает, что модель благодаря превосходному состоянию должна заинтересовать коллекционеров, поэтому цена предложена соответствующая – 100 000 000 рублей.
Раритетный Mercedes-Benz Gullwing 300SL выполнен на базе полностью алюминиевой платформы, что было нестандартным решением для 1955 года. Спорткар оснащается дверями типа «крылья чайки», которые можно увидеть на современном Tesla Model X и суперкарах от Lamborghini.
Под капотом Mercedes-Benz Gullwing 300SL расположился 3,0-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 205 лошадиных сил. Спорткар оснащается механической трансмиссией и способен разгоняться до «сотни» за 7,4 секунды при максимальной скорости в 211 километров в час.