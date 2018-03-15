Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Мнения

Кардашьян рассказала, как чуть не умерла при родах

Об откровении Ким Кардашьян.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

«Золотой мусор США»: На свалке нашли пакет с драгоценностями Журналистка разгневалась от обилия розовых тонов в рекламе критических дней Ведущий Первого канала проиграл в суде дело об изнасиловании В МХТ имени Чехова проходит прощание с Олегом Табаковым 38-летняя Альбина Джабаева шокировала откровенным роликом В Гарварде Олега Табакова назвали «национальным сокровищем» Versace отказался использовать натуральный мех в своих коллекциях Режиссёр Леонид Квинихидзе скончался в возрасте 80 лет Обряд отпевания Олега Табакова будет закрыт от общественности Учёные: Из-за частого секса меняется структура ДНК Новый флешмоб в Японии: У кого длиннее кошка NASA выбрало имя планеты, куда летит зонд New Horizons
| | В Москве продают старый Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

В Москве продают старый Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

Сегодня, 10:00
В Москве для покупки доступен редчайший раритетный спорткар Mercedes-Benz SL-Class 1955 года, который оснащается 205-сильным мотором и дверями «крылья чайки». Спорткар оценен в 100 000 000 рублей, чего будет достаточно для покупки 200 седанов LADA Granta в максимальной комплектации Luxe Prestige, которая стоит 478 000 рублей.

В Москве продают старый Mercedes по цене 200 седанов LADA Granta

 

На портале Drom появилось объявление о продаже раритетного автомобиля Mercedes-Benz SL-Class, который более известен как Mercedes-Benz Gullwing 300SL. Владелец отмечает, что модель благодаря превосходному состоянию должна заинтересовать коллекционеров, поэтому цена предложена соответствующая – 100 000 000 рублей.

Раритетный Mercedes-Benz Gullwing 300SL выполнен на базе полностью алюминиевой платформы, что было нестандартным решением для 1955 года. Спорткар оснащается дверями типа «крылья чайки», которые можно увидеть на современном Tesla Model X и суперкарах от Lamborghini.

Под капотом Mercedes-Benz Gullwing 300SL расположился 3,0-литровый бензиновый мотор, который способен генерировать 205 лошадиных сил. Спорткар оснащается механической трансмиссией и способен разгоняться до «сотни» за 7,4 секунды при максимальной скорости в 211 километров в час.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Умелец своими руками создал спорткар с
Умелец своими руками создал спорткар с "крыльями чайки"

Умелец из Азербайджана смог собственноручно создать автомобиль, оснащенный «крыльями чайки». Свое произведение мужчина назвал TOT AZ.

На продажу выставлен раритетный Mercedes-Benz 280 Cabrio
На продажу выставлен раритетный Mercedes-Benz 280 Cabrio

Не секрет, что на сегодняшний день найти классический автомобиль в идеальном косметическом и техническом состоянии представляется сложной задачей, однако

Озвучены цены на обновлённый седан Mercedes-Benz S-Class
Озвучены цены на обновлённый седан Mercedes-Benz S-Class

Концерн Mercedes-Benz объявил рублевые цены на обновлённый седан S-класса, который выйдет на российский рынок в августе текущего года. По сравнению с

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости