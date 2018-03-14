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| | DW Hower полностью укомплектовал российскую дилерскую сеть

DW Hower полностью укомплектовал российскую дилерскую сеть

Сегодня, 16:05
Представители пресс-службы китайской компании DW Hower, принадлежащей Great Wall, сообщили, что на данный момент в России работают 80 дилерских центров марки. Разработчики отметили, что такого количества вполне достаточно для местного рынка.

DW Hower полностью укомплектовал российскую дилерскую сеть

 

В компании DW Hower отметили, что поиск дилерских площадок для реализации автомобилей прошел довольно легко. Дело в том, что на сегодняшний день в России наблюдается спад спроса на автомобили французских марок, поэтому их дилеры были рады предоставить DW Hower шоу-рум и сервисную зону. В бренде отметили, что такой шаг – отличный способ сэкономить на строительстве собственных автосалонов.

Представители компании отметили, что дилерские центры DW Hower расположены в России довольно равномерно и присутствуют даже в небольших городах. Более того, китайские внедорожники пользуются большим спросом в регионах, чем в больших городах.

Сегодня в российских дилерских центрах можно приобрести новый внедорожник DW Hower H3 по цене в 769 900 рублей, а за более габаритный DW Hower H5 придётся выложить 840 000 рублей. Самой доступной моделью марки является хэтчбек Hower M2 стоимостью в 349 000 рублей.
Васисуалий Мурчалов
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