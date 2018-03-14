Обновленный Subaru Outback доберется до России во втором квартале 2018 года

Компания «Субару Мотор», российское подразделение Subaru, планирует вывести на автомобильный рынок РФ обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2018 модельного года. Отмечается, что у дилеров новинка появится во втором квартале нынешнего года.

Согласно данным пресс-службы Subaru, новый универсал Subaru Outback 2018 модельного года в списке оснащения будет иметь комплекс систем безопасности EyeSight, который включает в себя круиз-контроль и систему экстренного торможения. Кроме того, владельцев модели порадует камера кругового обзора, семь подушек безопасности, а также обновленный мультимедийный центр с сенсорным дисплеем. Кроме того, новинка сможет похвастаться пересмотренными сидениями и центральной консолью.Под капотом Subaru Outback расположится 2,5-литровый оппозитный бензиновый мотор, либо аналогичный двигатель объёмом в 3,6 литра. Оба мотора сочетаются с роботизированным вариатором Lineatronic CVT.В список оснащения входит система Subaru Intelligent Drive, которая позволяет менять режимы вождения.

Васисуалий Мурчалов

Цены и комплектации нового Subaru Outback 2018 будут озвучены ближе к началу продаж. Сегодня актуальный универсал в базовом исполнении с 175-сильным мотором можно приобрести по цене от 2 399 000 рублей.